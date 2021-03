오세훈 "安과 조속한 만남 원해…기호2번이 유리"

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 최종후보가 안철수 국민의당 대표와의 조속한 만남을 원하는 것으로 나타났다. 다만 안철수 국민의당 대표를 향해 '기호 2번'을 제안하고 나섰다.

오 후보는 4일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 진행된 기자회견에서 "(안 대표와) 개인적으로는 조속한 시일 내 만나고 싶다"고 밝혔다.

오 후보는 야권 단일화에 대한 강한 의지를 여러 차례 드러낸 바 있다. 그는 이날 수락연설에서도 "반드시 단일화 이뤄내겠다"며 "분열된 상태에서의 4월7일 선거는 스스로 패배를 자초하는 길"이라고 강조했다.

또 기자회견에서는 "단일화가 너무 중요하다"며 "협치의 마음을 끝까지 간직하고 단일화에 임한다면 아마 국민께서 보시기에 흐뭇하고 흡족하지 않을까 한다"고 말했다.

야권 분열을 막아야 하는 상황에서 안 대표에게는 기호 2번을 제안했다. 보궐선거 투표율이 상대적으로 낮을 확률이 높아 조직의 힘이 중요해질 수 있어서다. 오 후보는 "어떤 변수가 생기더라도 단일화하고 가능하면 기호 2번으로 발로 뛰는 게 박영선 더불어민주당 후보를 이기는 데 유리하기에 안 대표가 결단 내려주길 바란다"며 "그러면 윈윈(win-win) 서로 도움되고 선거 도움되는 방법이 아니겠는가 구상한다"고 설명했다.

오 후보는 "(안 대표가) 지금 4번도 좋다는 입장을 정확히 모르겠다"며 "당에 계신 분들이 강조하는지 본인이 하는지 모르겠지만 앞으로 협의과정에서 논의할만한 주제라 생각한다"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr