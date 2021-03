신세계면세점, 무착륙 해외여행자 프로모션…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계면세점은 4일 봄을 맞아 무착륙 해외여행자를 위한 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 온라인몰 이용 시 193개 브랜드를 최대 70% 할인된 가격에 구매할 수 있으며 추가 적립금과 갓포인트 등 다양하고 풍성한 혜택을 제공한다.

온라인몰 이용 고객들에게 추가 사용 적립금으로 최대 46만1000원, 갓포인트 1000포인트를 제공한다. 또한 최대 50만원의 제휴캐시와 오프라인 전 지점에서 사용할 수 있는 스마트선불 최대 10만원을 증정한다. 제휴캐시의 경우 120달러 이상 구매 시 2만원, 500달러 이상 구매 시 8만원, 4000달러 이상 구매 시 50만원이 제공되는 등 구매 금액대별로 차등 지급된다. 스마트선불은 100달러 이상 구매 시 즉시 사용할 수 있다.

오프라인 매장에서는 면세품 구매 금액에 따라 최대 83만원 선불카드를 페이백 해주는 행사도 진행한다.

신세계면세점 관계자는 “지난 두 달간 무착륙 국제관광비행 프로모션에 보내준 고객들의 성원에 힘입어 3월에도 다양한 혜택들을 준비했다”며 “새로운 계절이 다가온 만큼 면세 쇼핑을 통한 즐거움과 만족감으로 따뜻한 봄을 만끽할 수 있기를 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr