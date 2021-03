[아시아경제 구채은 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 4·7 서울시장 후보 경선에서 패배한 우상호 더불어민주당 의원은 경선 결과를 인정하며 박영선 전 중소벤처기업부 장관에게 축하의 말을 전했다.

우 의원은 1일 당원들에게 보낸 문자메시지에서 “경선 결과를 겸허히 받아들인다. 박 전 장관에게 축하의 말을 전한다”며 이같이 말했다.

그는 “선거운동 기간동안 많은 사랑을 받았다. 세상에서 가장 행복한 후보였다고 자부한다”며 “얼굴 한번 본 적 없는 당원부터 응원편지를 보내줬던 시민들, 내일처럼 챙겨줬던 자원봉사자까지 민주당답게 싸울 수 있던 이유였다. 고개숙여 감사드린다”고 밝혔다.

그러면서 “이제 더 큰 싸움이 남았다”며 “우리는 하나가 될 때 이겼다. 자랑스런 민주당원으로서 오직 민주당 승리의 길에 우상호가 할 수 있는 모든 역할을 다하겠다”고 강조했다.

