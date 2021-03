野 단일화 선착 안철수, 국민의힘과 힘겨루기 시작…김종인은 "글쎄"

금태섭과 제3지대 경선 마무리

4일 국민의힘 후보 최종 결정

경선룰 놓고 신경전 벌일 듯

[아시아경제 이현주 기자] 서울시장 보궐선거를 앞두고 '제3지대 경선'이 마무리 되면서 안철수 국민의당 예비후보와 국민의힘 간 단일화가 본격 논의 될 전망이다.

1일 범야권 단일화 시민 여론 조사 결과 안 예비후보가 금태섭 전 의원에게 승리했다. 안 대표는 오는 4일 확정될 국민의힘 후보와 일전을 벌이게 된다. 대중 인지도가 높은 안 후보는 국민의힘 후보와 단일화 문항에서 '야권후보 적합도' 보다 '당선 가능성'을 묻는 여론조사 문항을 요구할 것으로 보인다. 안 후보는 금 전 의원과 경선 여론조사에서 '더불어민주당 박영선 후보와 야권 단일후보 안철수 후보 중 누구를 선택할 것인지'를 묻는 방식으로 자신의 경쟁력을 가늠했다.

국민의힘도 경선 룰을 놓고 고심하는 분위기다. 비상대책위원회 산하 비전전략실도 최종 경선 룰을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 경선 여론조사에서 당원·일반인을 구분하지 않되, 선관위에 등록한 선거인단에게만 투표권을 부여하는 방식이 거론된다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 오전 서울 종로구 탑골공원에서 열린 102주년 3.1절 기념식 참석 후 기자들과 만나 "우리 후보가 확정되면 그 다음에 어떻게 추진할 것 인가를 그 때 가서 이야기 할 것"이라고 말했다. 안 후보를 견제하는 듯 김 위원장은 "단일화 하는 것은 서로 의견이 맞아야 하는 거지 한 쪽에서 일방적으로 주장한다고 그렇게 될 수 없는 것"이라고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr