[아시아경제 이관주 기자] 충남 천안의 한 주택에서 40대 아버지와 딸이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

28일 경찰에 따르면 이날 오전 9시께 천안 서북구 두정동의 한 다세대주텍에서 40대 A씨와 딸이 숨져 있는 것을 아내가 발견해 경찰에 신고했다.

현장에 외부 침입 흔적은 없었으며, A씨가 남긴 유서가 발견된 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨 부녀의 정확한 사인을 조사하고 있다.

