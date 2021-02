[클릭 e종목]"덴티움, 중국 임플란트 시장 성장 전망…목표가 4%↑"

NH투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] NH투자증권은 24일 덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 48,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,150 2021.02.24 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 [AI분석]증권사 애널리스트이 추천한 우량주 총정리 덴티움, 조세심판 청구 승소…"103억원 전액 환급"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 4% 상향 조정한 6만8000원을 제시했다.

지난해 4분기 덴티움은 매출액과 영업이익으로 763억원, 173억원을 기록해 시장예상치를 각각 17%, 37% 상회하며 어닝서프라이즈르르 기록했다. 온라인 마케팅 강화에 따른 비용 절감 효과가 확인된데 따른 것으로 분석된다.

나관준 NH투자증권 연구원은 “코로나19 불확실성을 고려한 보수적 대손충당금(설정률 25%), 재고자산충당금 설정에도 불구하고 우수한 영업이익률을 달성했다”며 “조세 심판 청구 승소 관련 세금이 85억원 환입돼 지배주주 순이익도 126억원을 기록해 흑자 전환했다”고 설명했다.

코로나19 완화에 힘입어 해외 매출도 크게 늘었다. 중국과 러시아에서 각각 418억원, 96억원을 벌어들여 전년 대비 47%, 69% 성장한 것으로 나타났다. 이는 중국과 러시아 지역 분기 최대 매출이다.

올해 덴티음은 매출액 2953억원, 영업이익 509억원을 기록해 전년동기대비 각각 28%, 54% 성장할 것으로 예상된다. 중국 내 임플란트 식립 가능 의사 수와 임플란트 식립 수요가 크게 늘었다는 점을 고려했을 때 중국 임플란트 시장이 개화기에 진입한 것으로 보이기 때문이다.

나 연구원은 “올해 중국과 러시아, 동남아시아 등 이머징 시장 중심의 견조한 성장이 기대된다”며 “중국과 베트남 신공장 가동 본격화에 따른 원가율 개선 효과로 수익성도 좋아질 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "올해부터 20% 이상의 매출 증가율과 20%대의 영업이익률 재달성도 전망된다"고 덧붙였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr