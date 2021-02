'소액주주 우선' 차등배당 나선 기업들 주목

지난해 좋지 않은 실적 불구

두산·세아베스틸 첫 차등배당

[아시아경제 이민지 기자]대주주보다 소액주주들이 배당금을 더 많이 가져갈 수 있도록 차등배당에 나서는 기업들이 더 늘어날 수 있을지 관심이 쏠린다.

22일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 12월 결산법인 기준 지난 19일까지 결산 배당 공시를 낸 상장사 중 차등배당에 나선 곳은 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 50,100 전일대비 300 등락률 -0.60% 거래량 20,892 전일가 50,400 2021.02.22 11:50 장중(20분지연) 관련기사 두산, 작년 영업익 전년比 77% 감소…"코로나·구조조정 비용 영향"(종합)두산, 지난해 영업익 2750억...전년 대비 77%↓두산, 보통주당2000원·종류주당2050원 현금배당 결정 close , 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 112,080 전일가 14,500 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 세아베스틸, 주당 200원 현금배당 결정세아베스틸, 지난해 영업손실 32억원…적자 전환세아베스틸 풍력발전 부품시장 공략 본격 close , 오리온홀딩스, 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,500 전일대비 30 등락률 +0.40% 거래량 41,321 전일가 7,470 2021.02.22 11:53 장중(20분지연) 관련기사 교보증권, 지난해 영업이익 1366억…전년대비 23.8%↑ 교보증권 "주식 선물하고 경품 받아가세요"교보증권, 증권 테마 상승세에 5.41% ↑ close 등 13곳이다. 차등배당은 대주주 호의로 소액주주에 대한 배당률을 상대적으로 높이거나 대주주에게 무배당을 결의하는 것을 의미한다. 중간배당과 자사주 소각과 함께 대표적인 주주환원책으로 꼽힌다.

최근 사업연도 기준 차등배당에 나선 기업은 2016년 21곳, 2017년 28곳, 2018년 28곳, 2019년 27곳으로 증가세를 보이고 있다. 지난해 코로나19 확산으로 상장사들의 실적 하락세가 뚜렷해졌지만 같은 시점으로 비교해보면 차등배당 공시를 낸 기업은 지난해(13곳)와 비슷하다. 일부 상장사의 경우 적자를 냈거나 순이익이 크게 줄어들었음에도 주주환원과 배당금 보전을 위해 차등배당을 결정한 것으로 나타났다.

두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 50,100 전일대비 300 등락률 -0.60% 거래량 20,892 전일가 50,400 2021.02.22 11:50 장중(20분지연) 관련기사 두산, 작년 영업익 전년比 77% 감소…"코로나·구조조정 비용 영향"(종합)두산, 지난해 영업익 2750억...전년 대비 77%↓두산, 보통주당2000원·종류주당2050원 현금배당 결정 close 과 세아홀딩스 세아홀딩스 058650 | 코스피 증권정보 현재가 74,700 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 136 전일가 74,400 2021.02.22 11:51 장중(20분지연) 관련기사 세아홀딩스, 작년 영업익 적자전환…주당 2250원 현금배당 세아베스틸, 지난해 영업손실 32억원…적자 전환세아홀딩스, 자회사 아이언그레이 650억 규모 유상증자 결정 close 의 자회사인 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 112,080 전일가 14,500 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 세아베스틸, 주당 200원 현금배당 결정세아베스틸, 지난해 영업손실 32억원…적자 전환세아베스틸 풍력발전 부품시장 공략 본격 close , 세아특수강 세아특수강 019440 | 코스피 증권정보 현재가 12,050 전일대비 50 등락률 +0.42% 거래량 9,571 전일가 12,000 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 세아특수강, 보통주당 700원 현금배당 결정세아특수강, 재고조정 위한 생산중단"날 좀 보소" 배당株의 외침 close 은 지난해 좋지 않은 실적에도 불구하고 사상 처음으로 차등배당을 결정했다. 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 50,100 전일대비 300 등락률 -0.60% 거래량 20,892 전일가 50,400 2021.02.22 11:50 장중(20분지연) 관련기사 두산, 작년 영업익 전년比 77% 감소…"코로나·구조조정 비용 영향"(종합)두산, 지난해 영업익 2750억...전년 대비 77%↓두산, 보통주당2000원·종류주당2050원 현금배당 결정 close 은 종속회사의 실적감소로 지난해 순손실 9억원을 기록하며 적자 전환했지만 배당 규모는 크게 늘렸다. 지난 10년간 시가배당율 1.8% 수준을 유지했지만, 올해는 대주주에겐 무배당, 일반주주에게는 2000원의 차등 배당을 결정해 시가배당율도 3.7%로 크게 증가했다.

업황 악화로 실적이 크게 쪼그라들었음에도 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 112,080 전일가 14,500 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 세아베스틸, 주당 200원 현금배당 결정세아베스틸, 지난해 영업손실 32억원…적자 전환세아베스틸 풍력발전 부품시장 공략 본격 close 은 일반 주주에게만 200원을, 세아특수강 세아특수강 019440 | 코스피 증권정보 현재가 12,050 전일대비 50 등락률 +0.42% 거래량 9,571 전일가 12,000 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 세아특수강, 보통주당 700원 현금배당 결정세아특수강, 재고조정 위한 생산중단"날 좀 보소" 배당株의 외침 close 은 일반 주주 700원, 대주주 500원의 배당을 진행하기로 했다. 세아홀딩스 세아홀딩스 058650 | 코스피 증권정보 현재가 74,700 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 136 전일가 74,400 2021.02.22 11:51 장중(20분지연) 관련기사 세아홀딩스, 작년 영업익 적자전환…주당 2250원 현금배당 세아베스틸, 지난해 영업손실 32억원…적자 전환세아홀딩스, 자회사 아이언그레이 650억 규모 유상증자 결정 close 관계자는 “코로나19 장기화와 철강 수요 약화에 따라 실적이 크게 감소해 일반 주주들에게 지급될 배당을 보전하기 위해 차등배당을 결정했다”며 “침체된 업황에도 신뢰를 준 개인 주주들을 위한 것”이라고 설명했다.

역대급 호실적에 차등배당에 나선 기업도 있었다. 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,500 전일대비 30 등락률 +0.40% 거래량 41,321 전일가 7,470 2021.02.22 11:53 장중(20분지연) 관련기사 교보증권, 지난해 영업이익 1366억…전년대비 23.8%↑ 교보증권 "주식 선물하고 경품 받아가세요"교보증권, 증권 테마 상승세에 5.41% ↑ close 은 2004년 이후 처음으로 대주주에게 300원, 일반 주주들에게 450원의 차등배당을 공시했는데, 이는 최대 실적을 내놓은 데 따른 것으로 풀이된다. 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,500 전일대비 30 등락률 +0.40% 거래량 41,321 전일가 7,470 2021.02.22 11:53 장중(20분지연) 관련기사 교보증권, 지난해 영업이익 1366억…전년대비 23.8%↑ 교보증권 "주식 선물하고 경품 받아가세요"교보증권, 증권 테마 상승세에 5.41% ↑ close 은 IB(기업금융) 부문과 위탁매매 수익이 크게 늘어 영업이익으로 전년 대비 24% 증가한 1035억원을 기록했다. 순이익은 사상 처음으로 연간기준 1000억원을 넘어섰다.

지난해에 이어 올해도 차등배당을 밝힌 곳은 오리온홀딩스, 에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 40,500 전일대비 100 등락률 -0.25% 거래량 1,269 전일가 40,600 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 재택근무 확산에 웃는 가구업계… 한샘 이달 32% 급등3월 25일 코스닥, 25.28p 오른 505.68 마감(5.26%↑)[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close , 대한약품 대한약품 023910 | 코스닥 증권정보 현재가 33,100 전일대비 150 등락률 -0.45% 거래량 50,512 전일가 33,250 2021.02.22 11:51 장중(20분지연) 관련기사 이달에는 셀트리온, 10월에는 GC녹십자! 치료제 생산한다!대한약품, 주가 3만 5600원.. 전일대비 -6.68%美 FDA 연구진 코로나 19에 소아마비 백신효능!!! close , 정상제이엘에스 정상제이엘에스 040420 | 코스닥 증권정보 현재가 6,140 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 17,450 전일가 6,130 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 정상제이엘에스, 지난해 영업이익 87억원…전년比 34%↓정상제이엘에스, 3분기 영업익 33억원…전년비 6.15% 감소정상제이엘에스, 2분기 영업이익 29억…전년동기대비 26%↓ close , 일진파워 일진파워 094820 | 코스닥 증권정보 현재가 5,440 전일대비 40 등락률 +0.74% 거래량 61,655 전일가 5,400 2021.02.22 11:53 장중(20분지연) 관련기사 일진파워, 인천공항과 325억 규모 제2여객터미널 확장 공사 계약 체결일진파워, 주가 5130원 (1.18%)… 게시판 '북적'일진파워, 남부발전과 214억 규모 계약 체결 close 등 총 5곳이다. 교육업체 정상제이엘에스 정상제이엘에스 040420 | 코스닥 증권정보 현재가 6,140 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 17,450 전일가 6,130 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 정상제이엘에스, 지난해 영업이익 87억원…전년比 34%↓정상제이엘에스, 3분기 영업익 33억원…전년비 6.15% 감소정상제이엘에스, 2분기 영업이익 29억…전년동기대비 26%↓ close 는 2013년부터 차등배당을 실시해 최대 주주 및 특수관계인(지분 40.76%)의 경우 8년간 배당금은 300원으로 고정됐다. 올해도 일반 주주들에게 430원 대주주에게 300원을 지급하는 차등배당이 이뤄질 예정이다. 원자력 발전업체인 일진파워 일진파워 094820 | 코스닥 증권정보 현재가 5,440 전일대비 40 등락률 +0.74% 거래량 61,655 전일가 5,400 2021.02.22 11:53 장중(20분지연) 관련기사 일진파워, 인천공항과 325억 규모 제2여객터미널 확장 공사 계약 체결일진파워, 주가 5130원 (1.18%)… 게시판 '북적'일진파워, 남부발전과 214억 규모 계약 체결 close 는 2008년부터 차등배당을 실시한 가운데 올해는 일반 주주에게 300원을 대주주(38.4%)에겐 270원의 배당을 결의했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr