에이스침대, 5일 CJ온스타일서 라이브 방송…"다양한 혜택 제공"

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 46,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 747 전일가 46,450 2021.10.05 09:50 장중(20분지연) 관련기사 에이스침대, 공식 온라인몰서 '제니스 픽' 기획전…사은품 증정에이스침대, 신세계 대구점에 프리미엄 '헤리츠' 단독 매장 열어 에이스침대, 이사·혼수 준비 '더드림페어' 행사…내달 12일까지 close 가 가을 웨딩과 이사 시즌을 맞아 CJ온스타일 채널에서 라이브 커머스를 진행한다.

에이스침대 라이브 커머스는 CJ온스타일 채널을 통해 5일 오후 6시부터 7시까지 1시간 동안 에이스침대가 운영하는 명품 가구 갤러리 '에이스에비뉴' 청담점에서 진행된다. 이번 방송은 가을 혼수 준비와 이사로 침대 구매를 고려하는 소비자들에게 합리적인 가격으로 에이스침대 제품을 선보이기 위해 마련됐다.

에이스침대는 이번 방송을 통해 전 쇼핑몰 최대 16% 즉시 할인, 7% 카드 청구 할인 및 최대 10만원 적립 등의 혜택을 6일까지 제공한다.

방송에선 고객과 실시간으로 소통할 수 있는 실시간 Q&A도 진행된다. 좋은 매트리스를 구매하는 기준, 에이스침대에서만 만나볼 수 있는 '하이브리드 Z 스프링' 기술력 등에 대해 전문가가 설명하는 시간이 준비됐다.

하이브리드 Z 스프링은 에이스침대가 16년 동안 연구개발을 거쳐 개발, 세계 15개국 특허를 받은 시그니처 스프링이다. 인체 곡선에 따라 침대에 부드럽게 맞춰주고 하중분포에 따라 한 번 더 탄탄하게 받쳐줘 사용자의 숙면을 도우며 숙면을 방해하는 5대 요소(꺼짐, 소음, 빈틈, 흔들림, 쏠림)를 없애 편안함을 제공하는 특징이 있다.

또한 이날 방송에서는 ▲소프트한 쿠션감이 특징인 하이브리드 테크 레드(HT-R) ▲탄탄한 사용감으로 서로 다른 체형을 맞춰주는 하이브리드 테크 블루(HT-B) ▲단단한 쿠션감의 하이브리드 테크 라임(HT-L) ▲사이드 판넬과 협탁으로 심플한 호텔 스위트룸 분위기 연출에 용이한 BMA-1148 ▲저상형 패밀리 침대 프레임 BMA-1150 등 에이스침대의 다양한 라인업이 소개될 예정이다.

에이스침대 관계자는 "이번 라이브 커머스는 이사와 결혼으로 침대 구매를 고려 중인 고객들이 에이스침대의 주요 제품들을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "실제로 침대를 체험하는 듯한 자세한 설명과 방송 중 고객 문의에 대해 질의 응답하는 시간을 통해 집 안에서 편안하게 에이스침대 제품을 만나 볼 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다.

