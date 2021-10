에이스침대, 한국품질만족지수 침대 부문 16년 연속 1위

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 46,800 전일대비 450 등락률 +0.97% 거래량 332 전일가 46,350 2021.10.22 09:23 장중(20분지연) 관련기사 에이스침대, 5일 CJ온스타일서 라이브 방송…"다양한 혜택 제공"에이스침대, 공식 온라인몰서 '제니스 픽' 기획전…사은품 증정에이스침대, 신세계 대구점에 프리미엄 '헤리츠' 단독 매장 열어 close 가 2021 한국품질만족지수(KS-QEI) 조사에서 침대 부문 16년 연속 1위로 선정됐다.

한국품질만족지수는 한국표준협회(KSA)가 소비자와 전문가를 대상으로 품질의 우수성과 만족도를 조사해 발표하는 품질만족도 종합지표다.

1963년 설립된 에이스침대는 올해로 16년째 침대부문 1위 자리를 지키고 있다. '최고가 아니면 만들지 않겠다'는 창업주 안유수 회장의 경영 철학을 바탕으로 침대 기술의 한국화를 목표로 개발해오고 있다. 업계 최초로 1992년에 설립한 '침대공학연구소'는 2006년 국가기술표준원으로부터 국내 침대업계 유일 국제공인 시험기관으로 인정받았다. 에이스침대가 해당 연구소를 통해 낸 특허 출원은 880개 이상이다.

특히 에이스침대가 독자적인 기술력으로 개발한 '하이브리드 Z 스프링'의 경우 숙면을 방해하는 꺼짐, 소음, 빈틈, 흔들림 등의 현상을 개선해 미국, 일본, 중국 등 전 세계 15개국에서 특허를 획득하며 우수성을 인정받았다. 하이브리드 Z 스프링은 한개의 스프링 상하 부위가 각각 독립형과 연결형 두 개의 스프링 역할을 하기 때문에 누웠을 때 하중 분포에 따라 인체곡선을 유지시키는 것이 특징이다.

에이스침대 관계자는 "품질 경영에 대한 믿음과 철학 덕분에 16년간 품질 만족도 1위라는 좋은 성과를 거둘 수 있었다고 생각한다"며 "앞으로도 소비자들에게 '좋은 잠'을 선사할 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr