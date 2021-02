뉴딜기업 육성 위해 정책-민간 금융기관 간 '맞손'

기보, KB국민은행과 한국판 뉴딜 지원 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 KB국민은행(은행장 허인, 이하 국민은행)과 한국판 뉴딜 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 업무협약은 한국판 뉴딜 정책을 뒷받침할 수 있는 혁신성장기업을 육성하기 위해 정책금융기관과 민간금융기관의 협업체계를 구축하고자 마련됐다.

업무협약에 따라 기보는 한국판 뉴딜 기업을 위한 협약보증을 신설해 보증비율 상향 및 보증료율 감면 등 뉴딜 분야별 혁신성장기업을 우대 지원한다. 기술 경쟁력 강화를 위한 투자, 기술 이전 등도 연계 지원한다.

KB국민은행은 한국판 뉴딜 기업의 원활한 대출 지원을 위해 기보에 100억원을 특별출연해 금리 감면, 보증료 지원, 세무·재무 분야 컨설팅 등 특화된 서비스를 지원한다. 또한 KB인베스트먼트와 KB증권의 한국형 뉴딜 펀드를 활용한 투자 및 기업공개(IPO)를 연계 지원하고 우수인력 채용을 위해 KB굿잡이 주최하는 채용박람회에 참가할 기회도 제공한다.

최근 기보는 고도화된 기술평가 인프라를 기반으로 중소·벤처기업의 디지털화를 중점 지원하고, 탄소가치평가모형 개발 및 온실가스감축기업을 위한 녹색보증을 시행하는 등 한국판 뉴딜 대응에 역량을 집중하고 있다. 이번 업무협약 체결을 계기로 혁신기업에 대한 금융지원 등이 한층 원활해짐으로써 뉴딜 분야별 유망기업 육성이 가속화될 것으로 기대된다.

정윤모 기보 이사장은 "기보의 우수기술기업 발굴 역량과 KB금융그룹의 기업금융 인프라를 유기적으로 결합해 유망 혁신기업들의 스케일업을 지원할 수 있는 모범적인 협력모델이 구축되기를 기대한다"면서 "기보는 앞으로도 한국판 뉴딜의 성공을 위해 다양한 금융·비금융 지원 방안을 마련해 적극적으로 시행해 나가겠다"고 말했다.

