[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 11일 오후 1시33분께 경북 경주시 천북면 신당리 한 야산에서 불이 나, 70대 남성이 불에 타 숨진 채 발견됐다.

불은 산림 0.1㏊가량을 태우고 40여분 만에 완전히 진화됐다.

경찰은 이 남성이 인근 논밭에서 쓰레기를 태우던 중 불이 산으로 옮겨붙자 진화에 나섰다가 숨졌을 가능성을 염두에 두고 목격자 등을 상대로 화재 원인을 조사중이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr