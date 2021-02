강북구 사회적경제지원센터 입주기업 모집

사회적경제기업·1인 창업자 신청 가능…2월22일부터 3월4일까지 구청 방문 접수...2년 동안 저렴한 가격에 사무실 이용, 1회에 한해 입주기간 연장 가능

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 4월 개관을 앞두고 있는 사회적경제지원센터 입주기업을 2월22일부터 3월 4일까지 모집한다.

삼양로47길 5에 조성되는 사회적경제지원센터는 사회적경제기업의 창업과 성장을 촉진하는 지역 거점이다. 지하 1, 지상 4층의 건물로 총 664㎡ 면적에 사무실을 비롯 중간지원조직 운영사무실, 회의실, 강의실, 공유공간 등으로 구성돼 있다.

입주 대상은 강북구에 소재하거나 입주 후 3개월 이내 주사업장 소재지를 강북구로 이전할 수 있는 사회적경제기업과 1인 예비·초기 창업자다.

구는 기업 6곳과 4명의 1인 창업자를 선정할 예정이다.

구는 입주자에게 19.54㎡ 면적의 사무실과 개별좌석을 저렴한 가격에 임대한다.

구는 ‘강북구 구유재산 및 물품관리조례’에 대한 대부요율을 적용해 임대료를 산정, 면적에 비례해 제세공과금을 부과할 계획이다.

입주기간은 입주일로부터 2년이며 심사를 통해 1회에 한해 연장 가능하다.

입주를 희망하는 기업 또는 1인 창업자는 입주신청서 등 구비서류를 지참한 뒤 강북구청 마을협치과에 방문해 접수할 수 있다.

제출 서류나 기타 자세한 사항은 강북구청 홈페이지 ‘새소식’ 또는 공고 게시판을 참조하면 된다.

구는 1차로 서류심사를 거친 후 3월19일 대면심사를 실시할 방침이다. 이후 4월 중으로 최종 입주기업을 발표하며 결과는 대상자에게 개별 통지된다.

박겸수 강북구청장은 “사회적기업 창업자들이 사회적경제지원센터를 통해 경제 침체의 돌파구를 찾고 기반을 다지는데 도움을 받을 수 있을 것”이라며 “앞으로도 이들이 안정적으로 성장할 수 있도록 다각적인 지원 방안을 마련하겠다”고 말했다.

