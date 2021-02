코로나지만 고향에 간다면…장거리 운행 전 차량 점검 필수

타이어 마모 확인해야

블랙아이스 대비 겨울용 타이어 준비



엔진오일·냉각수 점검

화재를 대비해 소화기도 비치 필요

[아시아경제 이정윤 기자] 설 연휴가 시작된 11일부터 본격적인 귀성·귀경 행렬이 시작됐다. 코로나19 여파로 고향을 찾는 발걸음이 줄 것으로 보이지만 장거리 운행을 해야 한다면 사고 예방을 위한 차량 점검이 필수적이다.

장거리 주행 전 운전자들은 정기적으로 정비소를 방문해 전문가의 점검과 관리를 받아야 한다. 하지만 정비소를 찾을 여유가 없다면 셀프 점검을 할 수 있다. 이 때 타이어 마모 상태, 엔진오일, 냉각수 등을 살펴봐야 한다.

타이어 마모 상태는 100원짜리 동전으로 쉽게 확인할 수 있다. 타이어 그루브 홈에 100원짜리 동전을 거꾸로 끼워 이순신 장군의 감투가 보이지 않으면 정상, 감투가 절반 이상 보이면 타이어를 교체해야 한다. 또 기온이 낮아지는 겨울에는 타이어 속 공기가 수축돼 공기압이 낮아질 수 있어 평소보다 10%가량 공기를 더 주입해야 한다.

또 겨울철에는 아스팔트 도로 표면에 얇게 깔리는 얼음인 블랙아이스에 의한 사고가 발생할 수 있다. 때문에 사계절용 타이어보다 마찰력이 큰 겨울용 타이어를 준비할 필요도 있다.

엔진오일 점검은 보닛을 열고 점검 쇠막대를 꺼낸 뒤 눈금의 F와 L 사이에 엔진오일이 묻어 나오면 정상이다. L보다 낮으면 엔진오일을 보충해야 한다. 평지에 주차한 뒤 시동을 끄고 엔진을 식힌 뒤 하는 게 바람직하다.

냉각수 점검은 보닛을 열고 보조 탱크 옆에 냉각수 게이지로 할 수 있는데 MAX(최대)~MIN(최소)사이에 있으면 정상이며 MIN보다 적으면 냉각수를 추가적으로 채워 넣어야 한다.

또 화재를 대비해 차량에 소화기도 비치해야 한다. 장거리 운전을 할 경우 엔진과열, 정기장치 문제 등으로 화재 발생 가능성이 높아 차량용 소화기를 필수적으로 마련해야 한다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr