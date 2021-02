트럼프의 틱톡 매각 명령 집행 중단‥다음 주 바이든 방침 나올 듯

백악관 "매각 문제 여전히 논의"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 추진했던 중국의 동영상 공유 앱 틱톡 강제 매각이 실패로 끝날 가능성이 부상했다.

월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 조 바이든 대통령이 중국 정보기술(IT) 업체들에 대한 트럼프 행정부의 정책을 점검하는 과정에서 틱톡 매각 행정명령의 집행이 무기한 중단됐다고 보도했다.

바이든 행정부는 트럼프 정부 시절 중국 IT기업들을 대상으로 한 행정명령 등 각종 규제를 재검토하고 있다.

WSJ은 틱톡의 데이터 관리를 신뢰할 수 있는 제삼자에게 맡기는 방안이 유력한 해결책의 하나로 논의되고 있다고 전했다. 이는 사실상 강제 매각을 필요하지 않다는 의미다. 바이트댄스 측이 트럼프 행정부의 압박에 최초에 거론했던 방안이기도 하다.

앞서 트럼프 행정부가 틱톡 미국 사업 부문을 매각하라는 행정명령을 내리자 틱톡 모회사인 바이트댄스는 미국 오라클과 틱톡 글로벌을 세우기로 합의한 바 있다.

다만 바이든 행정부가 중국 IT 업체들에 어떤 입장을 취할 지에 따라 매각을 해야 할 가능성도 있다는 분석이다. 오라클은 트럼프 전 대통령 지지자인 래리 엘리슨이 경영을 하고 있다.

바이든 행정부의 입장은 다음 주에 공개될 것으로 보인다. 틱톡이 트럼프 전 대통령의 행정명령에 반발해 미국 정부를 상대로 낸 소송에 대해 법무부는 18일까지 의견을 제출해야 한다. 위챗 등 중국 앱 사용을 금지하는 행정명령도 발효되는 만큼 바이든 정부의 결정이 임박한 상황이다.

WSJ은 바이든 행정부가 중국 앱과 관련한 행정명령을 집행할 수도 있지만, 발효를 늦추거나 취소할 수도 있다고 전망했다.

젠 사키 백악관 대변인은 이날 언론 브리핑에서 "틱톡을 넘어서 확대된 광범위한 검토가 이뤄지고 있다"라면서 "바이든 백악관에 의한 새로운 선제적 조처가 있다는 것은 정확하지 않다"라고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr