'50kg 감량' 권미진, "엄마 됐다…조리원 나가면 다이어트"

[아시아경제 김봉주 기자] 코미디언 권미진이 첫 딸을 품에 안았다.

권미진은 10일 자신의 SNS에 "2월 9일 오후 1시 15분. 3.22kg 52cm의 딸이 태어났고 저는 엄마가 되었습니다"라며 갓 태어난 딸 사진을 올렸다.

권미진은 서울의 한 산부인과 병원에서 제왕절개 수술로 건강한 딸을 품에 안았다고 밝혔다.

권미진은 한 매체와의 인터뷰에서 출산 후 다이어트 노하우를 담은 책을 내겠다며, 조리원을 나가면 본격적으로 다이어트를 시작하겠다는 계획을 전했다.

권미진은 지난해 8월 건설업계에서 종사하는 비연예인 남성과 결혼했다.

권미진은 2011년 '개그콘서트-헬스걸' 코너를 통해 103kg 초고도 비만에서 50kg대까지 살을 빼 주목 받았다. 이후 10년 가까이 날씬한 몸매를 유지하며 여러 권의 책을 썼다. 현재 개인 유튜브 채널 '미진클립'을 통해 팬들과 소통하고 있다.

