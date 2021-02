장하연 서울경찰청장, 설 명절 연휴 특별 치안활동 점검 나서

[아시아경제 유병돈 기자] 장하연 서울경찰청장은 10일 설 명절을 앞두고 서울 영등포경찰서 대림지구대를 방문해 ‘설 명절 종합치안활동’의 추진 상황을 점검하고 특별방범근무 중인 경찰관들을 격려했다.

이어 영등포 보건소를 찾아 코로나19 관련 역학조사 지원 활동을 펼치고 있는 신임 경찰관들을 응원했다.

장 청장은 코로나19 여파로 큰 어려움을 겪고 있는 농축산 업계 종사자와 소상공인을 위하는 취지로 농축산물을 구입, 서울청 구내식당 및 시설·미화사업소를 방문해 설날 선물을 전달하기도 했다. 국민권익위원회 제안으로 시작된 '공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인'의 일환이다.

또 공상 및 투병 경찰관에게 쾌유를 기원하며 위문금과 선물을 전달하는가 하면, 종로구 소재 아동복지시설 ‘선덕원’에 따뜻한 마음을 담아 성금도 전달했다.

장 청장은 “민족의 대명절인 설을 맞아 서울경찰의 모든 역량을 집중하여 시민들이 안심하고 평온하게 설 연휴를 보낼 수 있도록 범죄 예방과 교통 소통 및 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

