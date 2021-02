국내 최초 국산화 항공용 팔레트, 항공사에 첫 납품

에어프레미아와 업무협약 체결, 해외시장 진출 효과 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 전량 수입에 의존하던 항공용 화물 팔레트 국산화에 성공한 항공부품 중소기업 써브는 최근 국내 LCC(저비용항공사) 에어프레미아와 계약을 맺고 첫 납품을 시작한다고 11일 밝혔다.

써브는 지난해 국내 최초로 항공기용 화물 팔레트를 국산화해 국토교통부의 인증을 받은 데 이어 미국 연방항공청(FAA) 인증도 국내 업계 최초로 획득한 항공부품 중소기업이다.

국내 항공기 등록대수는 매년 증가하고 있지만 항공부품의 구매와 수리는 대부분 전량 수입에 의존하는 실정이다. 화물 팔레트를 포함한 단위탑재용기(ULD,Unit Load Device)는 전 세계 항공사에서 약 90만 개 정도가 사용된다.

국내 항공업계 소요량은 2만 개 정도인데, 연간 교체 비용과 수리 비용은 각각 30억 원 규모다. 전량 수입에 의존했으니 이 금액이 고스란히 외화 유출로 이어져 온 셈이다.

에어프레미아와 업무협약을 맺은 써브는 처음으로 대한민국 국적기에 항공기용 화물 팔레트를 납품한다. 앞서 에어프레미아는 미국 보잉사로부터 리스 방식으로 2월 중에 항공기(B787-9) 1대를 들여와 다음달 5일까지 취항할 계획이라고 9일 밝혔다.

내년까지 항공기 7대 도입 계획인 에어프레미아는 인천공항을 기반으로 미국, 캐나다, 베트남 등 중장거리 중심 9개 노선 취항을 조건으로 면허를 받았다.

항공기용 화물 팔레트 개발에 7년을 매달려온 써브 측은 FAA 인증을 받고 본격적인 사업에 나서려는 시기 코로나19 여파로 제대로 된 영업도 할 수 없는 상황이었다고 설명했다.

김진섭 써브 대표는 “국내 주요 납품처라 생각했던 대한항공은 2019년 팔레트와 컨테이너 운송 업무를 5년간 외국 기업에 위탁하는 옵션 계약을 맺은 뒤였다"며 "아시아나항공 또한 인수 문제로 사업 제안조차 어려운 상황에서 국내 LCC와의 첫 계약은 우리 같은 항공 기술 국산화 기업에 의미가 깊다”고 말했다.

그는 이어 “우리는 가격경쟁력 면에서 외국 기업 대비 우위를 점하고 있는 만큼 국내 항공사와의 계약을 기반으로 향후 해외시장 진출과 원천기술 확보를 통한 신규 일자리 창출에도 앞장서겠다”고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr