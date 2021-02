[포토] 더와이즈그룹, 성동구 어려운 이웃 위해 3000만원 기부

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 5일 더와이즈그룹(회장 신철승)이 설을 맞아 성동구 이웃돕기 성금으로 3000만원을 기부했다고 밝혔다.

이 날 성동구청 7층 전략회의실에서는 정원오 성동구청장과 신철승 더와이즈그룹 회장과 배현진 상무가 참석한 가운데 성금 전달식이 개최됐다.

더와이즈그룹은 종합부동산개발회사로 장학금 후원, 탈북민돕기 자금 기부 등 취약계층을 돕기 위한 따뜻한 나눔을 실현하며 기업의 사회적 책임을 다하고 있다.

성금 3000만 원은 희망푸드마켓에 접수돼 코로나19로 생활이 어려워진 지역 주민들의 식품지원을 위해 사용될 예정이다.

신철승 더와이즈그룹 대표는 “우리 기업에서 코로나19로 인해 생활이 어려운 위기가정에 힘을 보탤 수 있어 기쁘다”며 “힘든 상황 속에서도 많은 기업에서 따뜻한 후원이 이어져 힘든 시기를 다함께 극복하기를 바란다”고 말했다.

정원오 성동구청장은 “어려운 이웃을 생각해주는 기업의 사회공헌 활동에 감사드리며 따뜻한 나눔과 사랑이 성동구 위기가정에 전달돼 큰 힘이 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr