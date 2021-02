[포토] 김수영 양천구청장, 신월1동 교동협의회 주관 이웃사랑 나눔행사 참석

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 5일 오후 2시 신월동 동아교회(곰달래로 5길 41)에서 진행된 신월1동 교동협의회 주관 이웃사랑 나눔행사에 참석했다.

신월1동 교동협의회 18개 교회에서는 650만원을 모금, 어려운 이웃에 4만원 상당의 나눔 박스를 만들어 전달한다. 나눔박스에는 손세정제, 마스크, 두유, 라면, 도넛 등을 담았다.

