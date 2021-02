[아시아경제 강나훔 기자] 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 98,200 전일대비 800 등락률 +0.82% 거래량 224,555 전일가 97,400 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 현대중공업, 두산인프라코어 8500억원에 인수현대중공업지주, 주식분할 결정...5000원→1000원현대중공업지주, 지난해 영업손실 5971억...적자전환 close 은 오는 8일 현대중공업 전 공장이 생산을 중단한다고 5일 공시했다.

생산 중단 사유는 "중대 사고 근절을 위한 안전 점검 실시"다. 생산 재개 예정일 9일이다.

이날 오전 현대중공업 울산조선소에서 일하던 근로자 A(41)씨가 사고로 사망했다. 이 회사 직원으로 용접 업무를 하는 A씨는 철판 구조물 위쪽에 있던 철판이 흘러내리면서 사고를 당한 것으로 알려졌다.

