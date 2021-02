박범계·윤석열, 인사 앞두고 두 번째 회동

[아시아경제 배경환 기자] 박범계 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 검찰 인사 협의를 위한 두 번째 만남을 가졌다.

5일 법무부에 따르면 박 장관과 윤 총장은 이날 오전 11시45분부터 오후 1시30분까지 2시간 가까이 서울 서초동 서울고검청사 내 박 장관이 후보자 시절 인사청문 준비단 사무실로 쓰던 곳에서 만나 의견을 나눴다.

앞서 두 사람은 지난 2일에도 이곳에서 만나 검찰 인사의 일반 원칙과 기준에 관해 협의했던 것으로 알려졌다.

박 장관은 이날 윤 총장이 준비해 온 서면을 기초로 이번 인사에 관한 의견을 들었다. 이후 자신이 구상한 인사의 방향과 범위, 주요 인사에 관한 설명을 윤 총장에게 구두로 전달했다.

한편 박 장관은 전날 CBS '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "2일 만남에서 윤 총장과 인사 기준에 대해 이야기했다"며 "한 차례 더 있을 만남에서는 구체적인 안을 가지고 만나려고 한다"고 밝힌 바 있다.

