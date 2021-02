SK네트웍스, 지난해 영업이익 1237억…전년대비 13.1%↑

[아시아경제 이선애 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,540 전일대비 100 등락률 +1.84% 거래량 3,329,998 전일가 5,440 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 SK네트웍스, 지난해 영업이익 1237억원…전년比 13.1%↑SK네트웍스 '타이어픽', 고객감사 경품 증정 이벤트 [AI 인기키워드 관련주 분석] #전기차충전소 #반도체 #수소 외 close 는 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익이 1237억원으로 전년보다 13.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다. 지난해 매출은 10조6314억원으로 전년보다 18.6% 줄었다. 순이익은 421억원으로 흑자로 돌아섰다. 4분기 영업이익은 84억원으로 전년 4분기(영업손실 518억원)와 비교해 흑자전환, 매출과 순손실은 각각 2조7624억원, 690억원으로 집계됐다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr