만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 2,400 등락률 -3.17% 거래량 783,093 전일가 75,800 2021.02.05 12:59 장중(20분지연) 관련기사 만도, 주가 7만 5800원 (-4.89%)… 게시판 '북적'애플카 호재…자동차 부품주도 랠리만도, 주가 7만 200원 (1.45%)… 게시판 '북적' close 는 5일 오후 12시 30분 현재 전일보다 2.51% 내린 7만 3900원에 거래되고 있다. 거래량은 73만 9394주로 전일 거래량 대비 26.45% 수준이다. 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 2,400 등락률 -3.17% 거래량 783,093 전일가 75,800 2021.02.05 12:59 장중(20분지연) 관련기사 만도, 주가 7만 5800원 (-4.89%)… 게시판 '북적'애플카 호재…자동차 부품주도 랠리만도, 주가 7만 200원 (1.45%)… 게시판 '북적' close 는 제동, 조향, 현가장치 등 자동차 부품 생산업체로 알려져 있다.

2월 4일 현대차증권의 장문수, 조준우 연구원은 '만도헬라일렉트로닉스 인수에 따른 수직적 가치사슬 내재화로 원가율 개선과 제품 포트폴리오 확장되는 점은 긍정적이나 단기 손익 개선에 미치는 영향이 크지 않은 상황에서 시장 기대와 괴리가 큰 가이던스는 단기적으로 Valuation에 큰 부담 요인. 1) 글로벌 CAPA 조정, 2) 원재료 조달 최적화, 3) 국내/중국 구조조정 효과 등 분기 70-80억원 비용 절감으로 이익이 회복되는 점은 현 주가에 반영. '이라며 만도의 목표가를 7만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 만도를 61만 8912주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 27만 6549주 순매도, 33만 5519주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



