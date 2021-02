경기주택도시公, 매입임대주택 145호 공급

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 취약계층 주거안정을 위해 구리ㆍ김포ㆍ수원ㆍ의정부 등 도내 15개 지역에서 총 145가구의 매입임대주택 입주자를 모집한다.

매입임대주택은 저소득층의 주거안정과 자활을 돕기 위해 GH가 다가구주택 등을 매입해 개보수한 뒤 시세의 30% 수준으로 저렴하게 임대하는 주택이다.

계약기간은 최초 2년, 재계약 요건 충족 시 최대 20년까지 거주 가능하다.

이번 모집은 입주민의 요구 사항을 반영해 2인 이하 가구를 대상으로 한 1형(전용50㎡ 이하)을 72가구, 3~4인 가구를 대상으로 한 2형(전용50~85㎡이하)을 73가구 각각 공급한다.

입주 자격은 모집공고일(2월 5일) 기준 해당 시ㆍ군에 거주하는 무주택 세대구성원으로 ▲생계ㆍ의료급여 수급자 ▲한부모가족 ▲주거지원시급가구 ▲저소득 고령자(만65세 이상) ▲월평균소득 100% 이하 장애인 ▲월평균소득 50% 이하 주민이다.

신청은 오는 22일부터 26일까지 신청자의 주민등록소재지 관할 행정복지센터에 하면 된다.

기타 자세한 사항은 GH 홈페이지(www.gh.or.kr)에서 확인 가능하다.

