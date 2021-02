고양시, '설 명절 종합 대책' 발표‥ 방역수칙 당부

묘지·봉안당 방문 시 사전 예약과 차량 2부제

응급진료상황실·병·의원 48곳, 약국 108곳 지정제 운영

[아시아경제 라영철 기자] '코로나19' 확산 이후 세 번째 명절을 맞아 경기 고양시가 5일 설 연휴 종합 대책을 발표했다.

◆ 설 연휴 민원 종합상황실 확대 운영

이날 시에 따르면, 1일부터 2주간 종합상황실을 운영 중이다. 이를 설 연휴 기간인 11일부터 14일까지 코로나19·비상진료·청소환경·재난안전·교통 등 5개 분야로 확대 운영한다. 특히 재난 상황실은 24시간 운영함으로써 시민의 안전을 책임진다.

종합상황실에는 300여 명의 공무원이 대기한다. ▲노래방·PC방 등 고위험 시설 ▲대형마트·백화점 등 대규모 점포시설 ▲전통시장 ▲종교시설 ▲물류 시설과 택배 시설 등에 방역수칙 준수 여부를 집중적으로 점검한다.

또한, 오전 9시부터 오후 6시까지 고양시 민원콜센터(031-909-9000)는 물론, 무인 민원발급기도 운영한다.

◆ 고양시 내 묘지·봉안당 방문 시 '차량 2부제' 시행

고양시는 코로나19 확산을 방지하고자 관내 사설 봉안당 8곳과 서울시와 협의를 통해 승화원 봉안당 등 4곳을 오는 11일부터 14일까지 폐쇄한다. 폐쇄시설은 고양시청 홈페이지(www.goyang.go.kr)에서 확인할 수 있다.

문을 여는 실내 장사시설은 차량 자율 2부제를 시행해 방문객이 밀집되지 않도록 할 계획이다. 또한 제례실과 유가족 휴게실을 폐쇄, 실내 음식물 섭취 전면 금지, 안심콜 출입자 관리시스템 설치, 열화상 카메라 설치 등을 시행한다.

실외 장사시설인 공설·공동묘지의 경우에도, 홍보 현수막·홈페이지·도로전광판·문자메시지 등을 통해, 차량2부제 준수·성묘자제와 분산 방문할 수 있도록 안내할 예정이다.

이 외에도 고양시 내 직영 공영주차장 47곳과 위탁주차장 6곳을 무료로 운영하며, 시 교통 정보센터 홈페이지와 SNS, 도로 전광판 등을 통해 실시간 교통 정보도 전달할 예정이다.

◆ 응급진료실, 선별진료소 9곳 운영... 해외입국자 픽업버스 14일까지 운행

설 연휴 기간 보건소에 '응급진료상황실'을 운영, 11일 덕양구보건소, 12일 일산서구보건소, 13일 일산동구보건소에서 요일별로 나눠 간단한 진료를 받을 수 있다. 병·의원 48곳과 약국 108곳도 지정일자별로 운영한다. 시 홈페이지와 민원콜센터(031-909-9000), 보건소에서 확인할 수 있다.

또한 신속한 코로나19 검사를 위해 주요 거점에 선별진료소 9곳을 운영한다. 선별진료소로는 ▲덕양구보건소 ▲일산동구보건소 ▲일산서구보건소 ▲화정역 임시선별검사소 ▲가라뫼 임시선별검사소 ▲정발산역 임시선별검사소 ▲일산역 임시선별검사소 ▲국민건강보험공단 일산병원 ▲의료법인명지의료재단 명지병원이 있다.

이 외에도 자가 격리자 가족이 머물 수 있는 안심숙소, 경증 확진자를 위한 생활치료센터도 정상 운영한다. 특히 해외에서 입국하는 고양시민이 공항에서 안심숙소(선별검사·대기소)까지 안전하게 이동할 수 있는 '안심 픽업버스'도 14일까지 이용할 수 있다.

노인 요양병원과 요양 시설은 설에도 외부인 출입을 금지하고, 주기적인 선별검사(PCR) 실시와 130여 명 전담공무원의 상시 모니터링으로 집단 감염을 방지한다.

◆ 쓰레기 투기 엄중 단속... 다중이용시설 안전사고 방지 철저

생활폐기물과 생활·음식물쓰레기는 10일과 14일 일몰에서 일출까지 배출하면, 다음날인 11일과 15일에 집중적으로 수거한다.

청소대책반을 운영해 민원을 받고 쓰레기 무단 투기를 엄중히 단속한다. 신고 안내 번호는 고양시 홈페이지를 통해 알 수 있다. 또한, 도로 정체 구간 쓰레기 무단 투기 예방을 위해 14일까지 단속한다.

소방·전기 등 안전사고를 방지하기 위해 대형 할인 매장 6곳에 민·관 합동점검을 한다. 양돈농장과 철새 도래지도 집중적으로 소독해 아프리카돼지열병·AI·구제역 등 가축 감염병 방지에도 만전을 기할 예정이다.

◆ 소상공인·취약계층 등 위한 생활위기비상금·특별휴업지원금 지급

한편 고양시는 명절을 앞두고 각계각층 시민이 기부한 1억 원을 투입해 소상공인·노동취약계층 등 경제적 어려움을 겪는 중위소득 120% 이하 가구에 '생활위기비상금'인 긴급생활비를 50만 원씩 지원한다. 8일까지 동 행정복지센터에서 신청할 수 있다.

모든 시민에게 1인당 10만 원을 지급하는 경기도 재난기본소득은 지난 1일부터 온라인 접수 및 취약 계층 대상 '찾아가는 신청 서비스'를 시행 중이며, 3월 1일부터 동 행정복지센터에서 방문 신청할 수 있다.

한편 사회적 거리두기에 따른 집합 금지와 영업 제한 등으로 피해 본 업종에 지원하는 '고양시 제2차 특별휴업지원금'은 5일 수정 예산안이 통과하면, 홈페이지를 통해 세부 지침 발표와 접수할 예정이다.

이재준 시장은 "이재준 고양시장은 “코로나19 확진자가 4백 명 안팎으로 관리되고 있지만 방심할 수 없는 상황으로, 수백만 명이 이동하고 가족 모임이 늘어나는 설 연휴가 중대 고비가 될 것"이라며 방역수칙 준수를 당부했다.

