ADT캡스, 창립 50주년…"대한민국 No.1 보안 전문 기업으로 도약"

언택트 기념식 개최

[아시아경제 김철현 기자] 보안전문기업 ADT캡스는 창립 50주년을 맞아 비대면 창립기념식을 개최했다고 5일 밝혔다.

4일 온라인 송출을 통해 비대면으로 진행된 창립기념식은 장기근속자 시상, '2020 퍼포먼스 어워드', CEO 격려사 순으로 진행됐다. 2021년도 장기근속자로는 총 400여 명이 선정됐으며 지난해 가장 뛰어난 성과를 달성한 우수 구성원에게 주어지는 '2020 퍼포먼스 어워드'에는 총 174개 부문에 걸쳐 189명이 선정됐다.

박진효 ADT캡스 대표는 "ADT캡스의 창립 50주년은 국내 보안의 역사를 함께해온 영광스러운 의미가 담긴 발자취"라며 "ADT캡스를 이끌어 온 선배들과 구성원들의 한결 같은 희생과 헌신, 하나된 모습으로 목표를 향해 최선의 노력을 다했기에 가능한 일"이라고 말했다. 박 대표는 이어 "이제 지난 50년의 경험을 발판삼아 통합 법인 출범과 함께 더 큰 미래로 ADT캡스의 다음 100년으로 도약할 새로운 기점에 서 있다"며 "끈기와 열정, 에너지를 통해 명실상부 '대한민국 No.1 보안 전문 기업'으로 도약해 나갈 것"이라고 강조했다.

ADT캡스는 1971년 한국보안공사로 첫 발을 내딛은 이래 국내 보안의 역사와 함께했다. 1988년 경호팀 창설, 2001년 이중 관제 시스템 시작, 2014년 LTE 경비회선 도입 등 보안 서비스의 혁신을 선도해 왔다. 2018년 SK ICT 패밀리사로 합류한 이후에는 첨단 ICT 기술을 바탕으로 안전과 함께 삶의 질을 높이는 '케어&보호' 분야까지 보안 사업을 확장하고 있다. ADT캡스는 오는 3월 SK인포섹과 합병을 통해 새로운 통합 법인 출범을 앞두고 있다. 통합법인 출범 원년인 올해 융합보안 시장 선도를 통해 국내 1위 보안 전문 기업으로 거듭날 것이라는 포부도 밝힌 바 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr