NS홈쇼핑, '하동관의 하동가곰탕' 3차 앙코르 방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 설 명절을 앞둔 오는 8일 '하동관의 하동가곰탕'의 3차 앙코르 방송을 진행한다고 5일 밝혔다.

'하동관의 하동가곰탕'은 1939년부터 82년 동안, 4대째 지켜온 전통의 맛으로 유명한 '하동관'의 곰탕을 HMR(가정간편식)로 만든 NPB(National Private Brand) 상품으로 NS홈쇼핑에서만 구입할 수 있다. 지난해 첫 론칭 방송에서 4000세트, 두 번째 방송에서 4100세트를 비롯해 NS홈쇼핑의 T커머스, 모바일, 쇼핑북 등을 통해 한 달간 약 1만 세트가 판매됐다.

하동관은 세계적인 미식가들의 안내서인 '미슐랭 가이드'에 4년 연속 선정되고, 한국의 레스토랑 가이드인 '블루리본 서베이'에 16년 연속 선정될 정도로 높은 평가를 받는 맛집이다. 82년간 오로지 곰탕 하나만으로 한국인과 해외 여행객들의 입맛을 사로잡은 요식업계의 명품브랜드다.

하동관의 전통 방식 그대로 만든 '하동관의 하동가곰탕'은 담백하고 맑은 국물에 우사태, 우양지가 푸짐하게 들어 있는 점이 특징이다. 소고기의 부위별 황금비 조합과 국내산 대파와 양파, 무의 깔끔함을 더해 하동관 매장에서만 맛볼 수 있는 맑고 담백한 국물 맛을 그대로 담았다. 실온보관 제품으로 냉장고 공간 걱정을 덜었고, 1팩에 700g을 담아 매장 한 그릇(450g)보다 넉넉한 용량으로 더욱더 푸짐하게 즐길 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 "깊고 맑은 국물의 명품 곰탕을 간편하게 고객의 식탁에 올리기 위해 한국 최고의 곰탕인 하동관과 NS홈쇼핑이 1년간 함께 기획한 상품"이라며 “앞으로도 T커머스, 모바일, 쇼핑북 등 고객 접점 확대와 물량 확보를 통해 더 많은 고객에게 하동관의 하동가곰탕과 브랜드 가치를 전달하겠다"고 말했다.

