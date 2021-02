[아시아경제 조유진 기자] 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 4일(현지시간) 쿠데타를 일으켜 정권을 장악한 미얀마 군부에 대한 제재를 검토하고 있다고 밝혔다.

설리번 보좌관은 4일(현지시간) 백악관 대변인 브리핑에서 "바이든 행정부가 미얀마 군부에 대응해 행정명령을 고려하고 있으며, 개인과 군부가 통제하는 주체에 대한 제재를 목표로 하고 있다"고 말했다.

그는 "미얀마에 대한 초당적 지지가 있다며 이 쿠데타에 대응하기 위해 의회와 협력할 수 있을 것"이라고 강조했다.

그는 또 "우리는 전세계 동맹국 및 파트너와 협력할 것"이라고 덧붙였다.

