DB손해보험, 우편물을 모바일 메시지로 대체

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 38,050 전일대비 900 등락률 -2.31% 거래량 110,490 전일가 38,950 2021.01.28 10:38 장중(20분지연) 관련기사 당신이 청구한 보험금, 이제 AI가 심사한다디지털 보험 뜨는데…디지털 전업보험사 '초라한 성적표'(종합)디지털 보험 뜨는데…디지털 전업보험사 '초라한 성적표' close 은 우편물을 모바일 메시지로 대체하기 위해 모바일 통지 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다.

회사가 보유한 고객 개인식별정보와 통신사 휴대폰 가입정보를 결합, 모바일 메시지로 안내장을 발송한다. 타인에게 잘못 전달되거나 분실가능성을 줄여 고객 개인정보를 보호하고, 언제, 어디서나 제약 없이 안전하게 받아 볼 수 있도록 제공한다는 방침이다.

통신 3사의 모든 고객이 별도 앱 설치 없이 서비스 제공에 대한 동의만 하면 제공 받을 수 있다. 발송정보는 한국인터넷진흥원(KISA)의 블록체인 유통증명 시스템에 저장돼 법적 효력이 보장된다.

또 고객의 통지서 조회 사실이 보험사에 전달, 통지서 도달여부 증명에 대한 분쟁도 해결될 것으로 기대된다.

DB손보는 지금까지 장기보험 고객 약 20만명을 대상으로 모바일 통지서 발송을 완료, 자동차 보험 가입고객 등으로 확대할 계획이다.

DB손보 관계자는 "대고객 서비스를 디지털로 전환하고 향후 빅데이터와 인공지능 등 고객에게 적합한 기술을 적용해 금융권의 디지털 트랜스포메이션을 추진할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr