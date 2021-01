정세균 "코로나 백신, 남으면 북한에 제공할 수도"

[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 27일 "백신 물량이 남는다면 제3의 어려운 국가, 혹은 북한 등에 제공할 가능성을 닫아둘 필요는 없다"고 말했다.

정 총리는 이날 오후 서울 프레스센터에서 열린 외신기자 정책토론회에서 '전국민 백신 접종으로 집단면역이 된 뒤 접종이 어려운 나라, 북한에도 제공이 가능한가'란 질문에 이같이 답했다.

정 총리는 "(기존에 확보한) 5600만명분에 추가로 2000만명분의 계약된다면, 이 백신 모두가 문제없이 활용될 경우 물량이 남을 수도 있을 것"이라며 "그렇게 되면 좋은 일이라고 생각한다"고 말했다. 이어 북한이나 제3국 제공안에 대해 "열어놓고 항상 생각하는 것이 좋겠다"고 덧붙였다.

다만 "아직은 우리가 올해 가을쯤이나 집단면역이 형성될 것으로 보는 데다, 오는 9월까지 70% 국민 접종으로 보고 있어서 그때의 상황을 미리 예단하기 쉽지 않다"며 "가능성을 열어놓고 고민하겠다"고 말했다.

