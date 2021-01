광주시, 29일 중앙공원 1지구 관련 공개토론회 개최

시의회 회의실서…시민단체, 전문가, 사업시행자 등 참여

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 광주시민단체협의회 주관으로 29일 오후 1시30분 광주시의회 회의실에서 ‘중앙공원 1지구 관련 공개토론회’가 열린다고 27일 밝혔다.

이번 토론회는 지난 13일 중앙공원 1지구 민간공원 특례사업 사업계획 발표와 관련해 광주시에서 공개 토론회를 제안하면서 추진됐다.

토론회 주제는 ‘긴급 현안토론회, 중앙공원 1지구 민간공원 제대로 진행되고 있는가?’로 박재만 광주시민단체협의회 상임대표 사회로 진행된다.

특히 광주경제정의시민연합·광주환경운동연합 등 시민단체와 대한건축학회 광주전남 지회 추천 교수·회계사 등 전문가, 언론인, 공무원, 사업시행자 등이 참여해 의견을 나눈다.

신재욱 시 공원녹지과장은 “공개와 투명성을 원칙으로 상호검증을 통해 의문점을 해소하고 공익성 차원에서 보완사항을 모색하는 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

