개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감

코스피시장서 외국인·기관 각각 1.9조·2.3조원 순매도

코스닥 하루 만에 1000선 깨져…"환율·수급 영향으로 하락"

[아시아경제 이민지 기자] 개인이 국내 증시서 4조6363억원어치 주식을 사들였지만, 코스피와 코스닥지수 모두 하락 마감했다.

26일 코스피는 전 거래일 대비 2.14%(68.68포인트) 내린 3140.31로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전일 대비 0.16%(5.03포인트) 내린 3203.96으로 출발했지만, 외국인과 기관의 매물 폭탄에 지수는 3200선 아래로 떨어졌다.

이날 개인들은 지난 11일(4조4921억원) 이후 역대 두 번째로 많은 규모로 코스피 주식을 사들였지만, 지수 하락을 막기는 역부족이었다. 이날 기관과 외국인은 각각 2조2505억원, 1조9750억원어치 주식을 내다팔았다.

김용구 삼성증권 연구원은 “외국인들이 헤지거래를 위해 코스피 200지수 선물에 대한 매도 규모를 키웠다”며 “이날 아시아증시 전반이 조정을 받았다는 점을 고려하면 일방적인 투매 공세가 아닌 글로벌·신흥국 증시 과열에 따른 패시브·인덱스의 매물 출회 과정으로 해석해야 할 것”이라고 말했다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 2,700 등락률 -3.02% 거래량 32,680,495 전일가 89,400 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 삼성 준법위-7개사 최고경영진 간담회…"준법경영 통해 존경받는 기업될 것"외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화 close 는 전 거래일보다 3% 하락한 8만6700원에 거래를 끝마쳤다. 이외에도 SK하이닉스(-4.44%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 955,000 전일대비 35,000 등락률 -3.54% 거래량 473,400 전일가 990,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-3.54%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 342,000 전일대비 7,000 등락률 -2.01% 거래량 1,244,314 전일가 349,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 코스피, 하루만에 3200 후퇴...동학개미는 1.3조 순매수 close (-2.01%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 8,500 등락률 -3.27% 거래량 1,824,715 전일가 260,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]현대차 "아이오닉5, 오는 3월 말 유럽시장 첫 출시"현대차 작년 영업익 2.78조원, 코로나 뚫고 선방했다(종합)[컨콜]현대차 "올해 美 시장점유율 4.8% 목표…SUV·제네시스 확대" close (-3.27%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 461,000 전일대비 12,500 등락률 -2.64% 거래량 807,439 전일가 473,500 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 [뉴웨이브] 자율주행, 한국에서도 현실이 되다카카오, 최근 5일 개인 35만 3009주 순매도... 주가 46만 2000원(-2.43%)“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-2.64%) 등이 내렸다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 12,000 등락률 +1.52% 거래량 265,807 전일가 790,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오로직스, 4분기 영업익 926억...전년比 13.5%↓외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막 close (1.52%)와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 322,500 전일대비 1,500 등락률 +0.47% 거래량 1,245,957 전일가 321,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락美 FDA가 인정했다! 세계1위 ‘이 기업’ 200조 시장 잡는다기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 close (0.47%)는 올랐다.

‘천스닥’으로 장을 시작한 코스닥지수는 하루만에 990선으로 주저앉았다. 이날 지수는 전 거래일보다 0.53%(5.30포인트) 내린 994포인트로 거래를 끝마쳤다. 시장에선 개인들이 4146억원어치 주식을 사들였고, 외국인과 기관은 각각 2105억원, 1664억원어치 주식을 팔았다.

코스닥시장에 상위종목들도 대부분 내렸다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,500 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 530,813 전일가 90,600 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지 close (-0.11%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 175,200 전일대비 300 등락률 -0.17% 거래량 465,538 전일가 175,500 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치 close (-0.17%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 150,300 전일대비 3,400 등락률 -2.21% 거래량 200,424 전일가 153,700 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발 close (-2.21%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 193,200 전일대비 800 등락률 -0.41% 거래량 169,036 전일가 194,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발 close (-0.41%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 168,000 전일대비 4,800 등락률 -2.78% 거래량 223,826 전일가 172,800 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치코스피·코스닥 모두 강보합 출발 close (-2.78%) 등도 하락했다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 188,000 전일대비 3,700 등락률 +2.01% 거래량 959,194 전일가 184,300 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.63%외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락셀트리온 삼형제 동반 강세...코스닥 1000 돌파 견인 close (2.01%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 283,000 전일대비 4,400 등락률 +1.58% 거래량 67,528 전일가 278,600 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치 close (1.58%) 등은 올랐다.

이날 전반적으로 증시가 약세를 보인 것은 환율과 수급 때문으로 분석됐다. 이경민 대신증권 연구원은 “코로나19 변이바이러스 확산에 따른 봉쇄조치 강화 우려가 커졌고 지난해 4분기 대비 올해 1분기 경기 불안감이 확대된 영향이 컸다”며 “달러 강세 구도가 형성되면서 원·달러 환율은 1104원까지 회복해 추가 반등에 나서는 모양새”라고 말했다.

이어 그는 “외국인뿐만 아니라 국내 금융투자, 보험, 투신, 연기금 등 전 매매 주체가 대량 매도세를 보였다”며 “코스피가 3050~3100선을 지지할 수 있는지를 앞으로 확인해 나가야 할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr