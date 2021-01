[오늘날씨] 포근하고 남부 비…한밤 중국발 스모그 유입

[아시아경제 김봉주 기자] 26일인 화요일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에서 비가 내리겠다.

기상청은 "이날은 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 전국이 대체로 흐리겠다"고 밝혔다.

또 새벽 제주도를 시작으로 오전 남부지방과 충청남부까지 빗방울이 떨어지겠다.

비는 대부분 지역에서 오후 6시쯤 그칠 전망이다. 이에 따라 이날 낮 기온은 전날보다 3~4도 가량 낮아지겠다.

예상 강수량은 전남 남해안과 경남 해안, 제주도에서 10~40㎜, 이외의 남부지방과 울릉도에서 5~20㎜다.

이날 아침 최저기온은 △서울 4도 △춘천 -1도 △강릉 4도 △대전 3도 △청주 3도 △대구 3도 △광주 6도 △전주 4도 △부산 8도 △제주 11도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 8도 △춘천 8도 △강릉 10도 △대전 10도 △청주 9도 △대구 8도 △광주 10도 △전주 9도 △부산 11도 △제주 12도 등으로 예보됐다.

미세먼지 농도는 대체로 '보통' 수준이겠지만, 서쪽 지역은 국외 미세먼지가 유입돼 농도가 높을 것으로 전망된다.

기상청은 "최근 우리나라 부근에서 찬 대륙고기압의 확장과 기압골에 의한 따뜻한 공기 북상, 그리고 동해상에서 백두대간을 넘어 유입되는 동풍 등 기온의 변화 요인이 잦아짐에 따라, 기온의 변동이 매우 크게 나타나고 있으니, 건강관리에 유의하기 바란다"고 당부했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr