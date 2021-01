빌 게이츠도 코로나19 백신 접종…"65살이라 혜택 받았다"

[아시아경제 임온유 기자] 빌 게이츠(65) 마이크로소프트(MS) 창업자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞았다.

게이츠는 22일(현지시간) 트위터로 "65살이 되면 받는 혜택 중 하나는 코로나19 백신을 맞을 자격이 생긴다는 것"이라면서 이번 주 중 1차 접종을 마쳤다고 밝혔다. 그는 "(백신 접종까지) 우리를 이끌어준 과학자, 임상시험 참가자, 규제기관, 일선 의료진 모두에게 감사를 표한다"라고 덧붙였다.

게이츠는 도널드 트럼프 전 대통령의 코로나19 대응을 비판하는 목소리를 내온 인물이기도 하다. 그는 지난해 4월 트럼프 전 대통령이 세계보건기구(WHO) 자금지원을 중단하기로 하자 "전 세계에 보건 위기가 닥친 와중에 WHO에 대한 자금 지원을 중단하는 것은 위험하다"라고 지적하기도 했다.

게이츠는 아내 멀린다와 함께 설립한 빌앤드멀린다게이츠 재단을 통해 전 세계 코로나19 퇴치 노력에 4억달러(약 4420억원) 이상을 기부해왔다. 또 그는 WHO가 주도하는 '코백스 퍼실리티'(COVAX facility)도 지원해왔다. 코백스는 코로나19 백신을 공동으로 구매하고 배분하기 위한 국제 프로젝트다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr