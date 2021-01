bhc치킨, 새해 첫 신메뉴 ‘포테킹 후라이드’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] bhc치킨은 21일 후라이드 치킨을 재해석한 신메뉴 ‘포테킹 후라이드’를 출시한다고 밝혔다. 포테킹 후라이드 치킨은 바삭한 치킨과 고소한 포테이토를 한 번에 맛볼 수 있는 메뉴다.

포테킹 후라이드 치킨은 육즙이 가득한 치킨에 튀김옷을 입히고 그 위에 얇게 썬 국내산 감자를 한 번 더 골고루 묻혀 함께 튀겨낸다. 특히 감자의 바삭한 식감을 유지하기 위해 전분을 최소화했고, 치킨과 튀겨내는 시간을 고려해 최적화된 감자의 두께를 실현했다.

이번 신제품 출시는 그동안 시즈닝과 다양한 양념 기반의 메뉴를 출시했던 것에서 벗어나 후라이드 계열의 메뉴를 선보여 소비자 선택의 폭을 넓히기 위함이다. bhc치킨은 포테킹 후라이드 출시에 발맞춰 다양한 프로모션을 통해 제품 알리기에 나설 계획이다.

bhc치킨 관계자는 “이번 신제품은 시즈닝과 양념 맛에 익숙한 젊은 세대들이 후라이드를 보다 재미있고 맛있게 즐길 수 있도록 개발된 제품”이라며 “젊은 세대의 후라이드치킨에 대한 친숙도를 높여 소비층 확대는 물론 가맹점 매출 증대에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr