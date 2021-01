안양 아르테자이, 단지 내 상가 분양...배후수요 풍부

GS건설의 '아르테자이'가 단지내 상가를 분양에 나섰다.

안양 예술공원입구에 건축되는 아르테자이는 아파트 12개동 지하 3층~지상 28층으로 총 1,021세대 규모의 대단지로 조성돼있다.

아르테자이 단지내 상가의 경우 자이 브랜드 프리미엄과 안양예술공원, 서울 접근성으로 화제를 모았던 아르테자이 단지내에 위치하고 있어 1,021세대의 대규모 배후수요를 보유하고 있다. 특히 연간 약 60만명이 방문하는 예술공원입구에 위치해 있어 주중, 주말을 아우르는 365일 상권이 형성될 것으로 기대하고 있다.

단지내 상가는 전체 1층 스트리트형 상가로 계획되어 고객 유입이 뛰어나게 설계되어 있다.

교통 호재도 돋보인다. 아르테자이는 1번국도인 경수산업도로에 접하고 있고 단지 바로앞 수원~구로간 BRT역이 올해 말 준공 예정이어서 서울로의 진출입이 매우 편리하다. 또한 인근의 제2경인고속도로 삼막IC, 수도권 제1순환도 등 광역 교통망을 이용한 도심지 진출입이 용이하여 매우 우수한 교통접근성을 보유하고 있다.

아르테자이 인근에는 총 5개지구(아랫마을지구, 화창지구, 삼영아파트주변지구, 천년문화관주변지구, 향림재건축)의 재개발 및 재건축이 예정되어 있으며 이들 지역의 중심에 위치한 아르테자이 상가의 경우 우수한 입지적 장점으로 인해 향후 많은 인구증가가 예상되고 있다.

이밖에도 단지내 테마공원 2개소, 공개공지가 위치하고 있어 이곳을 찾는 많은 방문객들의 만남의 장소로 활용될 것으로 보여 집객력 우수한 상가로 자리매김할 것으로 기대를 모으고 있다.

아르테자이 상가 관계자는 "뛰어난 교통과 배후수요 호재로 편의점, 생활편의시설, 아웃도어, 제과점, 병/의원, 카페 등의 입점을 추천한다"고 전했다.

한편, 홍보관은 기존 아르테자이 아파트 모델하우스인 경기도 안산시 만안구 안양동에 위치해 있으며, 이 곳에서 자세한 상담을 할 수 있다.

