"30년간 30억 그루 나무 심겠다" 탄소중립 대비하는 산림청

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “국제사회에서 탄소중립은 선택이 아닌 필수가 되고 탄소중립을 위해 산림의 가치와 기능을 높이는 것이 어느 때보다 중요해지는 요즘입니다.”

20일 박종호 산림청장이 내놓은 화두다. 이날 박 청장은 정부대전청사에서 브리핑을 갖고 ‘2050 탄소중립 산소부문 추진전략(안)’을 발표했다.

추진전략의 핵심은 앞으로 30년간 30억 그루의 나무를 심어 2050년 산림의 탄소흡수량을 3400만t까지 끌어올리겠다는 것이다.

이를 위해 산림청은 ▲나무의 세대교체를 통한 산림의 탄소흡수능력 강화 ▲북한 및 해외에 신규 탄소흡수원 확충 ▲목재와 산림바이오매스의 이용 확대 ▲산림탄소흡수원의 보전 및 복원을 4대 정책방향으로 설정해 추진한다.

박 청장은 “2018년 기준 국내 산림의 탄소 흡수량은 4560만t으로 국가 총배출량(7억3000만t)의 6.3%를 상쇄하고 있다”면서도 “하지만 70년대~80년대 치산녹화 시기에 집중 조림된 산림의 노령화(수령 30년 이상)가 급속도로 진행되면서 2050년 탄소 흡수량은 1400만t(현재의 70% 수준)으로 낮아질 것”이라고 전망했다.

이에 대응해 산림청은 노령화가 진행되는 나무의 세대교체로 산림의 건강성을 높이고 자원으로써 나무의 기능과 경영목적에 따라 ‘벌기령’을 조정할 계획이다.

또 탄소흡수를 최우선으로 하는 ‘탄소순환림’을 선정해 최적의 수확모델을 개발한다는 복안이다. 테다소나무, 백합나무 등 탄소흡수능력과 환경적응력이 뛰어난 수종의 조림을 확대하고 우량 종자·묘목의 안정적 공급체계를 갖춰 나가겠다는 것이다.

산림청은 신규 탄소흡수원 영역도 넓혀갈 계획이다. 국내 도심 곳곳에 미세먼지 차단숲, 도시바람길숲, 실내외 정원 등 생활권 숲을 확충하는 것을 기본으로 북한과 해외에서의 신규 탄소흡수원 확충을 추진하겠다는 것이 주요 골자다.

박 청장은 “산림청은 앞으로 국제 정세를 고려한 남북 산림협력 사업을 통해 북한의 황폐한 산림을 조림·복원하는 동시에 이를 우리나라의 탄소흡수원 확보와 연계할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 여기에 “아시아·아프리카·중남미 지역에 250만㏊ REDD+ 사업을 추진해 해마다 500만t의 해외 탄소 감축실적을 확보하겠다”는 것이 박 청장이 그리는 청사진이다.

REDD+는 개발도상국 현지의 산림을 복원·보전하는 대신 복원을 주도한 선진국이 탄소배출권을 확보할 수 있게 하는 제도로 2015년 파리협정(제5조)에 관련 내용이 신규로 포함됐다.

이외에도 산림청은 기후변화협약에서 인정받은 탄소저장고로써 목재와 산림바이오의 이용을 확대하고 생물다양성 감소와 탄소흡수력 저하를 야기한 백두대간, 비무장지대(DMZ) 등 산림훼손지를 복원하는 등으로 산림탄소흡수원을 보전해 나갈 방침이다.

박 청장은 “산림은 대표적인 탄소흡수원으로써 2050 탄소중립실현을 위한 핵심 역할을 수행할 것”이라며 “산림청은 추진전략을 통한 탄소흡수량 목표 및 세부실행계획을 올해 3분기까지 확정하고 실행에 옮겨갈 방침”이라고 말했다.

