미세먼지·열섬 완화 부산 ‘도시바람길숲’ 4곳 조성

부산시, 1단계 사업 완료 … 2022년까지 3단계 총 39.71㎞ 구간 200억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 미세먼지를 줄이고 열섬 현상 완화를 위해 부산시가 추진 중인 ‘도시바람길숲’ 조성 사업이 1단계 완료됐다.

부산시(시장 권한대행 변성완)는 전체 사업 중 1단계 사업을 최근 완료해 관문대로 등 모두 4곳에 도시바람길숲을 조성했다고 19일 밝혔다.

바람길숲이란 공기 순환을 촉진하기 위해 도시 외곽 산림과 도시 속 숲을 연결하는 숲이다.

‘도시바람길숲’ 조성사업은 미세먼지 저감, 도시열섬 완화, 가로경관 향상 등을 위해 도심 내 가로숲과 거점녹지, 연결숲을 만드는 사업이다.

부산에선 관문대로, 감천로, 강변대로, 다대로 등을 대상으로 부산의 녹지 축을 조성한다. 지난해 10월 말부터 2달여의 공사 기간을 거쳐 1단계 사업을 완료했다. 1단계 사업비는 42억9000여만원이다.

현재 사업을 마친 4곳은 ▲백양터널 회차로~당감동일스위트 일원 ‘관문대로 도시바람길숲’ ▲고신대병원∼국민체육센터, ▲사상감전교차로∼학장1호교 일원, ▲신평장림산단교차로∼을숙도교차로∼다대포역 구간 등이다.

부산시는 도심 녹지축을 연결하고 보행 안전 확보를 위한 보도를 신설했으며, 그늘 제공, 경관개선, 안전사고 예방을 위한 가로수와 가로화단도 꾸몄다.

또 도로 폭을 줄여 다층형 수림대를 조성하고 소음과 미세먼지 저감을 위해 수목을 더 보충해 심었다. 전정작업과 관목류 제거, 이식 작업을 통해 생육환경을 개선했다.

변성완 부산시장 권한대행은 “도시바람길숲은 산림청 미세먼지 저감 생활 SOC 공모사업에 선정된 ‘환경숲’으로, 쾌적한 녹색도시를 만드는 데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.

부산시는 2022년까지 3단계로 총사업비 200억(국비 100, 시비 100) 원을 투입해 22개 지역 39.71㎞ 구간에 도시바람길숲을 조성할 계획이다.

