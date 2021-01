오세훈 “野, 시간 흐를수록 단일화 힘들어져…불발 가능성도 상존”

“MB·朴 사면, 올해가 적기…적극 검토해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 오세훈 전 서울시장은 18일 야권 단일화와 관련해 “(국민의힘이) 경선 레이스에 들어가면 시간이 흐를수록 단일화가 힘들어지는 것은 사실”이라며 “아마 막판 단일화 협상하면서 굉장히 조마조마한 일이 많이 벌어질 것이다. 결국 단일화가 안 될 수 있는 가능성도 늘 상존하는 것”이라고 밝혔다.

오 전 시장은 이날 KBS 라디오 ‘김경래의 최강시사’에서 “안철수 국민의당 대표의 입당 여부에 제 출마를 연계시키다 보니까 오해도 좀 있었다. 그래서 어저께 사과의 말씀을 드렸다”며 “사전에 (단일화 불발) 가능성을 100% 배제할 수 있는 방법으로 입당이나 합당이 가장 바람직하다는 판단을 했던 것”이라며 이같이 말했다.

오 전 시장은 대선에 대해 “서울시장과 대선이 양립될 수 있는 건 아니지 않느냐. 일단 서울시장이 되면 그때부터는 정말 옆도 돌아보지 않고 시정에 집중을 해야 된다. 좌고우면할 전혀 여력이 없다. 특히 이번에는 인수위 기간도 없다. 그래서 당선되면 그 다음날부터 바로 일을 한다”며 “이번에 제가 내놓게 될 공약은 전부 5년짜리 공약이다. 대선에 대한 생각은 머릿속에서 하얗게 지워버릴 것”이라고 밝혔다.

오 전 시장은 10년 전 서울시장 중도사퇴에 대해서는 “당시 포퓰리즘 광풍을 막아보겠다고 하는 충정에서였지만 정말 송구스럽게 생각하고 크게 자책하고 있다”고 말했다.

오 전 시장은 이명박·박근혜 전 대통령 사면에 대해 “올해가 적기가 아닌가. 적극 검토해야 된다고 생각한다”며 “일단 국민 분열의 정치를 했던 점을 사죄를 하고 그 연장선상에서 사면을 결단할 필요가 있다”고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr