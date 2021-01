캘러웨이 죠스 포지드 "탁월한 퍼포먼스 웨지"

"아름다운 외관에 탁월한 성능까지."

캘러웨이골프 ‘죠스(Jaws) 포지드 웨지(사진)’다. MD5의 라인 익스텐션 버전으로 단조 헤드를 적용한 아시아 전용 모델이다. 37V 그루브가 적용돼 스윙 스피드가 빠르지 않더라도 강력한 스핀량을 만들어내며 정교한 그린 공략이 가능하다. 헤드는 연철 단조 S20C를 사용해 특유의 부드러운 손맛을 선사한다. 리딩 엣지를 직선 라인으로 설계하고 토우 모서리 부분을 둥글게 처리해 보다 편한 어드레스를 제공한다.

각각의 로프트마다 페이스 뒷면의 두께를 다르게 만들어 무게 중심을 최적화한 것도 특징이다. 크롬과 투어 그레이 두 가지 컬러다. 캘러웨이골프 측은 "날카로운 스핀과 정교한 거리 컨트롤, 연철 단조 특유의 기분 좋은 타구감을 고루 갖춘 역작"이라며 "마치 상어가 날카로운 이빨로 목표물을 물듯 공을 강하게 쳐내 그린 위에 안착시킨다"고 자랑했다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.