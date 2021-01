[아시아경제 이정윤 기자]김병욱 의원(경북 포항시남구울릉군·무소속)이 자신을 겨냥해 인턴 성폭행 의혹을 제기한 가로세로연구소(가세연)를 경찰에 고소했다.

서울 강남경찰서는 김 의원이 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 가세연을 지난 9일 고소했다고 11일 밝혔다.

앞서 지난 6일 가세연은 유튜브 영상을 통해 김 의원이 국회의원 보좌관이던 2018년 10월 경북 안동 한 호텔에서 다른 의원실 인턴비서 A씨를 성폭행했다는 목격담 제보를 받았다며 의혹을 제기했다.

이에 김 의원은 영상이 게재된 직후 "전혀 사실이 아니다"라며 "즉시 강력한 민·형사상 조치를 취하겠다"고 했다. 또 지난 7일 김 의원은 "결백을 밝힌 후 돌아오겠다"며 국민의힘을 자진 탈당하기도 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr