국토부, '2021 스마트 챌린지 사업' 공모

[아시아경제 이춘희 기자] 국토교통부는 시민과 기업, 지방자치단체가 힘을 모아 도시 문제를 해결하기 위한 혁신적인 서비스를 찾아내 만들어 나가는 '2021년 스마트챌린지 사업' 공모를 오는 12일부터 시작한다고 10일 밝혔다.

국토부는 올해부터 스마트시티 서비스의 본격적인 보급·확산을 위해 사업 규모를 지난해 18곳에서 44곳으로 대폭 늘렸다. 기존의 '시티 챌린지', '타운 챌리지' 분야에 더해 대학의 연구개발 성과를 토대로 새로운 아이디어를 발굴하기 위해 '캠퍼스 챌린지' 사업도 새롭게 도입한다. '솔루션 확산' 사업도 신설됐다.

시티 챌린지는 기업과 지자체가 컨소시엄을 구성해 도시 전역의 문제를 해결하기 위한 종합적인 솔루션을 개발하는 사업이다. 지난해 ▲인천의 통합 모빌리티 솔루션 도입 ▲대전의 전통시장 사물인터넷(IoT) 센서 모니터링·주차장 통합 제공 플랫폼 ▲부천의 공유주차·개인형 이동수단(PM) 도입 등이 선정됐다.

올해는 4개 도시를 선정해 마스터플랜 수립과 시범사업을 하는 예비사업을 추진하고, 이 중 성과가 우수한 2곳 내외는 본사업으로 선정한다. 예비사업으로 선정되면 국비 15억원이 지원되고, 본사업 선정 시 2년 간 200억원(국비 50%)씩이 지원된다.

국토부는 시티 챌린지 사업을 하는 지자체로 하여금 도시 전역의 스마트화를 촉진하기 위해 교통·환경·에너지 등 다양한 스마트 서비스를 도시 공간에 구현하는 '스마트도시계획'을 수립토록 한다.

타운 챌린지는 중소도시 규모에 최적화된 특화 솔루션을 제안하고 적용하는 것에 중점을 둔 사업이다. 공모 대상은 인구 50만 이하 시·군·구로 제한(특·광역시 내 자치구는 인구 50만 이상도 가능)되며, 총 4곳을 선정해 1년간 각각 30억원(국비 50%) 규모로 진행한다. 특히 지역에서 관심이 높은 교통·환경·방범 분야의 지정 공모를 통해 해당 분야의 신규 서비스 발굴에 집중할 계획이다.

이외에도 올해부터는 캠퍼스 챌린지와 솔루션 확산 분야가 신설된다.

캠퍼스 챌린지는 대학을 중심으로 기업과 지자체가 같이 지역에서 스마트 서비스를 실험하고 사업화하는 사업이다. 대학의 연구개발(R&D)·지식재산권을 활용하는 '연구주제 연계형'과 각종 공공정보를 활용한 서비스를 실험하는 '지역사회 결합형' 등 2개 분야에서 총 8개 대학을 선정해 최대 15억원씩 2년에 걸쳐 지원한다.

이와 별도로 대학생들이 스마트도시 구현을 위한 솔루션을 제안하는 아이디어 공모전을 개최하여 7개 팀을 선발하고, 팀당 1억원을 지원한다. 우수 사례 선정 시 경영컨설팅, 사업화 자금 지원 등 창업 지원도 병행한다.

올해는 효과성이 검증된 스마트 솔루션을 전국적으로 골고루 보급해 국민들이 스마트시티 서비스를 체감할 수 있도록 하는 '스마트 솔루션 확산 사업'도 대폭 확대한다. 지난해 10곳에서 올해 22곳 내외로 2배가량 늘려 보급한다. 사업규모도 도시당 6억 원에서 20~40억 원(국비 50%)씩 크게 확대될 예정이다.

이번에 보급하는 서비스는 보행자 안전과 차량의 정지선 준수 안내 기능 등이 포함된 '스마트횡단보도', 가로등에 폐쇄회로(CC)TV·IoT 센서·와이파이 등이 결합된 '스마트폴', 공공·민간주차장을 연계 운용할 수 있는 '공유주차', 교통수요에 따라 실시간으로 노선을 탄력적으로 운영하는 '수요응답형 버스', 재난·사고 감지와 도서지역 택배 등에 활용 가능한 '자율항행드론' 등이다.

올해 스마트챌린지 사업 공모는 오는 12일 일괄 공고된다. 이후 사업별로 1~2개월의 접수기간을 거쳐 솔루션 확산사업은 1단계 평가(서면)를 통해, 시티·타운·캠퍼스 챌린지는 2단계 평가(서면?발표)를 통해 오는 4월 총 44곳을 선정하게 된다. 공모에 관한 자세한 사항은 스마트시티 종합포털에서 확인할 수 있다.

한편, 작년에 선정된 시티·타운 챌린지 예비사업 지역에 대해서는 다음달 중 경쟁을 거쳐 본사업 지역을 6곳(시티 3곳, 타운 3곳) 결정하고 각 사업들의 성과를 본격화해나갈 계획이다.

최임락 국토부 도시정책관은 "국민들이 골고루 스마트시티의 효과를 체감할 수 있게 스마트시티 솔루션을 전국적으로 확산시키는데 주력할 예정"이라며 "이와 더불어 혁신적인 서비스를 찾아내고 이를 사업화해서 스마트시티 산업 생태계를 더욱 튼튼히 하는데 중점을 두겠다"고 말했다.

