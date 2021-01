김영섭 LG CNS 사장 "위기가 기회…디지털전환 수요 선제적 대응"

[아시아경제 부애리 기자]김영섭 LG CNS 사장이 올해 고객의 디지털전환(DX) 수요가 커질 것이라 전망하며 선제적이고 철저한 대응을 당부했다.

김 사장은 4일 임직원에게 보낸 신년 메시지를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 작금의 위기가 DX 준비가 철저했던 기업에게는 기회가 됐다고 진단했다.

김 사장은 "DX의 중요성은 커졌지만 DX 추진에 명쾌한 해법을 찾지 못하고 있는 고객의 페인 포인트(불평·Pain Point)를 해결해야 한다"고 주문했다.

이어 그는 "기술 발전속도를 따라잡기 위해 전문기업, 기술기업과의 협업이 필수"라면서 "실질적이고 유의미한 협업을 이끌어내는 것 역시 갖춰야 할 역량이자 경쟁력"이라고 강조했다.

김 사장은 "LG CNS는 다양한 기술을 접목해 새로운 서비스를 만드는 데 강점을 갖고 있다"면서 "이를 극대화해 다양한 서비스형 사업을 확대하고 사업모델의 본격적인 혁신을 통해 '수주형 사업'을 넘어 스스로 시장을 창출하고 본업을 확대하는 새로운 시도가 필요하다"고 말했다.

아울러 그는 "가격이 아닌 가치 중심으로 전환해 전문 역량에 걸맞은 대우를 받고 IT 서비스의 격을 높이는 데 만전을 기해달라"고 주문했다.

