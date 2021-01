전남경찰, 디지털 성범죄 특별수사단 운영…총 86건·86명 검거 14명 구속

지난해 3월 23일부터 12월 31일까지(9개월간) 총력 단속·수사와 피해자 보호 활동 전개



[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전라남도경찰청은 심각한 사회문제로 대두된 디지털 성범죄에 종합적·체계적으로 대응하기 위해, 관내 각 경찰서에 ‘디지털 성범죄 특별수사단’을 설치·운영하면서 수사와 피해자 보호를 함께 추진했다.

전남 경찰은 지난해 3월 23일부터 12월 말까지 이른바 ‘n번방’, ‘박사방’ 등 디지털 성범죄와 관련된 단체대화방 참여자 18명을 비롯해 총 86명을 검거하고, 이 중 14명을 구속했다고 3일 밝혔다.

경찰 수사 결과에 따르면 피의자의 상당수(70명, 82%)는 통신매체에 대한 접근성이 좋은 10대·20대에 분포하고 있는 것으로 확인됐다.

또 특별수사단 내 피해자 보호팀을 두고 전문적이고 체계적인 피해자 보호 활동을 지원해 피해자 44명을 대상으로 총 183회의 맞춤형 보호·지원 조치를 시행했다.

전남 경찰은 특별수사단의 운영 종료 이후에도 ‘사이버 성폭력 전담수사팀’을 중심으로 상시 단속체계를 이어간다는 방침이다.

이와 함께 여성가족부, 방송통신심의위원회 등 관계기관과 협조를 통해 불법 촬영물의 신속한 삭제·차단을 하고 피해자 신변 보호, 상담 연계, 법률·의료지원 등 보호 활동에도 나선다.

전남경찰 관계자는 “디지털 성범죄가 IT 기술의 발전에 따라 더욱 은밀화·지능화·조직화하고 있는 만큼, 대내·외 협업과 꾸준한 연구·교육을 통해 대응 역량을 더욱 발달시켜 디지털 성범죄 척결에 앞장서겠다”고 강조했다.

