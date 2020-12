[톺아보기] 4차 기본계획, 낯익음과 낯설음 사이

얼마 전 4차 저출산·고령사회기본계획 발표가 있었다. 2006년 1차를 시작한 이후 2021년부터 2025년까지 네 번째 기본계획 시행을 하게 된다. 1~3차 기본계획 15년 동안 합계출산율은 1.0명 이하로 떨어졌고 연간 출생아 수는 30만명 내외가 됐다. 저출산과 저출생이 동시에 일어나는 양상이다. 인구의 15%가 65세 이상 노인이 됐는데, 노후 삶은 여전히 불안하다. 노인 빈곤율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 최고 수준이다. 나이가 들면 아픈 곳도 많아지는데 치료비 걱정이 여전히 크다. 요양보호를 받아야 할 처지가 되면 내가 살던 곳을 떠나 낯선 요양(병)원으로 가야 하는 경우도 많다. 이제 막 노인이 되기 시작한 '베이비붐 세대'는 인생 100세 시대를 어떻게 살아야 할지 막막하다.

1~3차 기본계획 15년 동안 일일이 열거할 수 없는 많은 정책 변화가 있었다. 가족 외에 누구도 책임지지 않았던 아이·노인 돌봄을 사회가 떠맡기 시작했다. 무상보육·무상급식을 이제는 누구도 '사회주의' 발상이라고 강변하지 않는다. 아이가 어리다는 혹은 나이가 65세를 넘었다는 이유 하나만으로 아동수당, 기초연금을 받는다. 결혼할 때 부모가 마련해 주는 것이 상식이던 '살 집'을 국가에서 지원해 주기 시작하였다. 주거 지원의 방법이나 절차 등에 대한 논쟁은 있어도, 국가가 마련해 주는 집을 사회주의적이라고 거부하는 사람은 더 이상 없다. 국가와 언론이 저출산 대응 예산을 지나치게 부풀린 실수는 차치하고라도, 한국사회는 저출산과 고령화를 이유로 많은 영역에서 사회보장제도를 확대했다. 세금만 뺏어가는 국가에서, 나에게 무언가 주기도 하는 국가를 경험하게 됐다.

2021년부터 시행할 4차 기본계획은 '주는 국가'라는 낯익음을 이어가고 있다. 출생아 1명당 300만원의 비용 지원에 더하여 '영아수당'을 만들었다. 육아휴직 급여 액수도 부모가 동시에 할 경우 3개월 동안 최대 1800만원을 받을 수 있다. 어린이집·유치원의 절반을 국공립으로 만들겠다고 한다. 셋째 아이가 대학교를 가면 등록금 전액을 지원해 주겠다는 계획도 있다. 노인 일자리 확충, 신중년 고용장려금 지급도 빠지지 않는다. 저출산·고령사회 기본계획이라고 하지만, 서유럽 선진국에서 이미 시행하고 있는 보편적 사회보장제도의 확대 과정으로 가는 모습이다. 그런데 이 낯익음에 많은 사람이 실망하고 있다. 받으면 좋은데 왜 그럴까? 아이를 낳지 않는 이유와 나이 듦에 따른 경험은 돈으로만 해결할 수 없기 때문이다. 그래서 "출산장려 시대로 돌아갔다. 노인들에게 퍼주기만 한다"는 비판이 나온다. 일리 있다.

돈을 주면 받겠지만 아이는 낳지 않는다. '어르신 용돈'을 주면 고맙지만 노후가 행복해지지 않는다. 그래서 4차 기본계획에서 성평등을 목표로 내세웠다. '가임기 여성, 출산장려' 표현을 포기하고 삶의 질 제고를 통해 인생이 행복하다고 느낄 때 아이 낳는 사회로 가겠다고 선언했다. 노인복지제도 확대와도 같은 고립된 고령화 대책에서 벗어남을 밝혔다. 청년과 중장년이 노인의 모습에서 희망을 보며 살 수 있는 인구구조 변화 대응·사회적 기반 조성 계획을 제시했다. 내 소득으로 내가 살던 자리에서 내가 아는 사람들과 어울리며 늙어갈 수 있는 삶을 '살던 곳에서 편안한 노후'로 제시했다.

그런데 '삶의 질, 성평등, 노후 삶의 주체'라는 표현이 낯설다. 지금까지 한국 사회가 경험하지 않은 가치이기 때문이다. 4차 기본계획은 가지 않은 길을 만드는 작업이 될 것이다. 출산장려의 틀이 익숙한 사람 입장에서 기본계획은 낯설음 그 자체다. 효과를 볼 수 없다는 비판의 목소리가 높다. 구체적으로 길을 어떻게 만들어야 할지 의견이 분분하다. 정말 낯선 길을 선택했는지 의심도 든다. 익숙한 사회보장제도 확대가 효과를 보려면 낯선 가치들에 익숙해지는 변화가 일어나야 한다. 기본계획은 앞으로 풀어야 할 중요한 과제다.

서울여자대학교 사회복지학과 정재훈 교수