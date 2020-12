美 부통령에 대선 결과 번복 권한 부여 소송 제기

공화당 의원, 내년 1월 6일 의회 합동회의 앞두고 무리수

트럼프도 연일 회의서 선거 결과 번복 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 내달 6일 조 바이든 미국 대통령 당선인의 당선을 공식적으로 최종 확인하는 의회 회의를 주재할 마이크 펜스 부통령이 대선 결과를 번복한 수 있는 권한을 가져야 한다는 소송이 제기됐다.

도널드 트럼프 대통령이 이때를 노리고 선거 결과 뒤집기에 나설 것이라는 우려가 큰 상황에서 벌어진 소송인 만큼 적지 않은 논란이 예상된다.

28일(현지시간) 더힐 등 미 언론에 따르면 공화당 소속 루이 고머트 하원의원이 펜스 부통령에게 대선 결과를 뒤집을 권한을 주라며 텍사스주 연방법원에 전날 소송을 제기했다.

소송의 골자는 상·하원이 내년 1월 6일 바이든 당선인의 승리를 확정하는 회의를 열면 상원 의장 자격으로 이 회의를 주재할 펜스 부통령이 대선 결과를 번복할 수 있어야 한다는 것이다.

트럼프 대통령과 그의 지지자들은 펜스 부통령이 1월 6일 회의에서 대선 결과 번복을 위한 역할에 나서야 한다는 압박을 가하고 있다.

크리스마스와 연말연시를 플로리다에서 보내며 연일 골프장으로 향하고 있는 트럼프 대통령은 이 회의에서 공화당 의원들이 바이든 당선인의 승리에 이의를 제기하며 반란을 일으켜주길 독려하고 있다.

트럼프 대통령은 하루 전 경기부양 법안과 연방정부 예산안에 서명한 후에도 "1월 6일 워싱턴DC에서 보자. 놓치지 말라. 추가 정보가 있을 것!"이라는 트윗을 올리며 공화당 인사들이 의회에서 선거 결과를 번복해야 한다는 입장을 강조했다.

펜스 부통령은 최근 트럼프 대통령과 거리를 두는 모습을 보이고 있다. 트럼프 대통령은 자신에게 충성해왔던 펜스 부통령의 변화한 태도에 불만을 토로하며 그가 바이든 당선인의 승리 확인을 거부해야 한다는 지지자의 트윗을 리트윗하기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr