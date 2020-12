[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한국조선해양 =자회사 현대삼호중공업, 산업설비 사업부문 분할해 현대인프라솔루션(가칭) 설립 결정

◆ SK디앤디 = SK 와 56억원 규모 브랜드 사용 수의계약 체결

◆ 삼성바이오로직스 = 삼성화재, 삼성생명, 삼성증권 과 총 376억원 규모의 퇴직연금보험 계약

◆ 제이준코스메틱 =최대주주 에프앤리퍼블릭 주식 1030만주 52억원 상당에 취득 결정

◆ 셀트리온 =보통주 1주당 0.02주 배당 결정

◆ 기아차 =특수관계인 현대차증권 이 발행한 500억원 규모 특정금전신탁(MMT) 매수 결정

◆ NAVER =일본 계열사 NAVER J.hub 주식 743만주 7791억원에 취득 결정

◆ 이연제약 =보통주 1주당 0.02주 배정 무상증자 결정

◆ 현대차 =이원희 각자대표이사 사임

