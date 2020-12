[클릭 e종목]“바이브컴퍼니, 기업의 AI 서비스 수요 증가… AI 시대의 투자대안”

[아시아경제 구은모 기자] 바이브컴퍼니에 대해 기업들의 인공지능(AI) 서비스에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼 AI 시대의 투자대안이 될 수 있다는 분석이 나온다.

바이브컴퍼니는 AI 및 빅데이터와 관련된 다양한 기술과 플랫폼을 보유한 기업이다. 2000년 설립된 이후 자연어처리와 텍스트 마이닝 기술 개발에 대한 투자를 꾸준히 해왔으며 이를 기반으로 소셜빅데이터 분석 시스템인 트렌드맵을 개발한다. 이후 2016년 AI 리포트(Report) 및 실시간 이슈 발굴 시스템 등 다양한 AI 기술 기반의 서비스를 개발하며 AI 분야에서 영향력을 넓혀가고 있다. 현재는 AI 빅데이터 플랫폼인 ‘소피아(SOFIA)’를 기반으로 썸트렌드, AI 솔버(solver), AI 리포트 등의 다양한 서비스를 고객사에 제공하고 있다.

바이브컴퍼니의 핵심 경쟁력은 AI 빅데이터 기술 플랫폼인 소피아다. 소피아는 다양한 비정형데이터로부터 정보를 추출하고 머신러닝 및 통계적 분석 프로그램을 통해 추론, 예측, 정보 분류 등 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 현재 소피아는 누적 데이터 278억건을 보유하고 있으며 매일 1300만건의 데이터를 수집해 성능을 강화하고 있다. 정호윤 한국투자증권 연구원은 15일 보고서에서 "바이브컴퍼니는 이 데이터들을 분석하고 리포트화해 공공분야, IT, 부동산, 금융, 광고 등 다양한 산업에서 요구하는 분야에 대한 솔루션 서비스를 제공한다"며 "현재 25개 이상의 산업에서 425개의 고객사를 확보했으며 업계 선도주자의 레퍼런스를 통해 고객사는 향후에도 꾸준히 증가할 것"이라고 전망했다.

기업들의 AI 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 정 연구원은 “바이브컴퍼니는 소피아를 통해 썸트렌드, AI 솔버, AI 에이전트(Agent), AI 리포트의 4개 서비스를 제공하고 있는데, 이 중 썸트렌드와 AI 솔버가 핵심”이라고 짚었다. 그러면서 “썸트렌드는 뉴스 및 사회관계망서비스(SNS) 등 소셜 빅데이터 분석 서비스로 기업들이 빅데이터를 마케팅 등에 사용하고자 하는 수요가 증가하며 꾸준히 성장하고 있고, AI 솔버는 AI를 통해 불범추심, 보험사기 적발, 예측 등의 기능을 제공하는 서비스로 공공기관 및 금융기관의 수요가 점점 늘어나며 장기 성장 동력원이 될 것”이라고 전망했다.

