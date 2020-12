민경욱, 트럼프 트위터에 등장… 대선 불복 집회 참가

[아시아경제 김영은 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 트위터 영상에 민경욱 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 등장했다. 민 전 의원은 지난 12일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열린 대선 불복 대규모 집회에 참가한 것으로 나타났다.

민 전 의원은 13일 페이스북에 "오늘 Million MAGA March 행사에 다녀왔다. 트럼프 대통령이 관련 영상을 트윗했는데 제가 두 군데에 나왔다"며 자신의 모습이 나온 집회 현장 사진을 올렸다.

앞서 트럼프 대통령은 자신의 트위터에 워싱턴DC에서 자신의 지지자들이 모여 대규모 행진 집회를 벌이는 영상을 공유했다. 이날 집회는 미국 대통령선거 결과가 공식 확정되는 전국 선거인단 투표를 앞두고 대통령 불법 선거 의혹을 제기하며 트럼프 대통령을 지지하기 위해 열렸다.

트럼프 대통령이 공유한 해당 영상에서 민 전 의원은 시위대 대열 맨 앞에 서서 다른 지지자들과 마찬가지로 마스크를 쓰지 않고 있었다. 또한 그가 쓴 빨간 모자에는 흰 글씨로 트럼프 대통령의 선거구호인 'Make America Great Again(미국을 다시 위대하게)'라는 글귀가 적혀있다.

한편 민 전 의원은 지난 4·15 총선에서 인천 연수을에 출마했다가 낙선한 이후 부정선거 의혹을 제기해왔다.

민 전 의원은 지난 10월에도 미국 백악관, 의회, 대법원 앞에서 '한국의 민주주의는 죽었다'라고 적힌 피켓을 들고 1인 피켓 시위를 벌였다. 그는 당시 "4·15 총선은 부정선거였다. 그 배후에는 중국이 있다"며 "미국이여, 조심하지 않으면 그대들이 다음 희생양이 될 것"이라고 말했다.

또한 민 전 의원은 지난달 트럼프 대통령이 미국 대선 결과에 불복 선언을 하자 민경욱과 트럼프의 앞글자를 따 민트 동맹'을 결성하겠다고 주장하기도 했다. 그는 지난달 7일 자신의 페이스북에 "트럼프 대통령은 형(민 전 의원)하고 같이 부정선거의 큰 파도를 헤쳐갈 거야"라며 "민경욱과 트럼프의 앞글자를 따서 민트라는 이름도 지었다. 상큼하고 향기롭지 않아? 민트동맹으로 불러주기 바란다"고 말했다.

이같은 민 전 의원의 주장에 야당 내부에서도 비판의 목소리가 나왔다.

지난달 10일 하태경 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 "민 전 의원의 상상의 나래가 도를 넘었다. 미국 대선마저 부정선거라며 국익에 해를 끼치고 있다"라며 "국민의힘은 대한민국을 국제 망신시키는 민 전 의원을 즉각 제명해야 한다"고 촉구했다.

