[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 종로구 <4급 승진예정자>▲감사담당관 정미덕 <5급 승진 예정자>▲자치행정과 신정미 ▲세무1과 이정희 ▲교육과 전경완 ▲건설관리과 변영진

